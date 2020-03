MC châu Á trái quy tắc khi mặc không nội y dẫn sóng, nhận phản ứng khác lạ

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 00:50 AM (GMT+7)

MC Hàn Quốc, Trung Quốc gây chú ý vì mặc trang phục gợi cảm khi làm MC.

1. MC Trung Quốc bị dân mạng phàn nàn vì không mặc bra

MC Cheng Lu bị dân mạng phàn nàn vì quên mặc nội y.

Theo chinasmack, một số MC truyền hình khiến dân mạng bức xúc vì cách ăn mặc không đúng quy chuẩn. Cụ thể là việc mặc mốt không nội y khi dẫn sóng. "Cô gái thời tiết" đài CCTV - Cheng Lu là cái tên đầu tiên được đề cập trong danh sách này. Trong một bản tin dự báo, cô đã để lộ điểm nhạy cảm vì mặc váy chật.

Chinasmack cho rằng, theo quan sát, cách chọn trang phục dẫn sóng của Cheng lu khá truyền thống, không cắt xẻ hở hang. Tuy nhiên, cô đã để lộ khoảnh khắc kém duyên trước ống kính, có thể là vì 2 lý do: Một là chọn nội y quá mỏng nên không che chắn được nhiều, và dân mạng đã tinh mắt thấy được. Hai là nữ MC này đã phải thức đêm làm việc mệt mỏi và phải ghi hình vào sáng sớm nên không kịp mặc áo bra.

Ngoài Cheng Lu, danh sách MC truyền hình quên mặc nội y còn có Tu Jing Wei - MC giải trí chuyên bình luận phim và một vài đồng nghiệp khác ở đài CCTV. Mặc dù có ý kiến bênh vực nhưng đa phần họ bị chỉ trích vì mắc lỗi trang phục nghiêm trọng khi lên sóng. Bởi đây là công việc có tiêu chuẩn cao và họ không phải các ngôi sao làng giải trí để mà mặc sexy, thu hút công chúng.

Tu Jing Wei để lộ điểm nhạy cảm khi mặc áo sơ mi dẫn bản tin giải trí.

Một số MC truyền hình khác dân mạng chỉ ra khoảnh khắc kém duyên.

2. MC Hàn Quốc được khen dũng cảm khi không mặc bra

Cách đây không lâu, nữ MC Hàn Quốc tên Im Hyun Joo khiến dân tình xôn xao khi đăng tải clip công khai việc "thả rông" trên sóng truyền hình. Cô cho biết việc làm này mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và không hề ảnh hưởng tới hình ảnh của mình khi lên sóng. "Không mặc đồ lót, tôi thấy tự do biết bao", nữ MC nhấn mạnh.

Có thể nói đây là việc chưa từng xảy ra ở đài MBC. Từ trước tới nay, những người dẫn sóng truyền hình luôn phải tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt, như không được mặc hở hang, phải diện đồ công sở nghiêm túc. Vì thế, việc này gây ra nhiều phản ứng bất ngờ.

MC Hàn Quốc thoải mái mặc mốt không nội y dẫn sóng.

Thật khó tin, clip đăng tải việc cởi bỏ nội y của Im Hyun Joo nhận được hàng trăm bình luận ủng hộ. Có những bình luận tương tự như sau: "Bạn là nữ MC can đảm nhất từ trước tới nay", "tôi ủng hộ bạn và xin nhớ có nhiều người như tôi", "bạn là người tiên phong diện mốt no bra trên truyền hình", "tôi đã muốn làm như bạn nhưng chưa dám thử", "bạn đã dám phá vỡ rào cản của bản thân, lần sau bạn sẽ làm gì tiếp"...

Ban đầu, Im Hyun Joo cũng khá ngại ngùng nhưng sau đó, bản thân cô thấy dễ chịu và việc ghi hình diễn ra bình thường. Cô làm việc này để kêu gọi mọi người hãy để vòng 1 được tự do, hưởng ứng ngày "no bra" để bản thân được thoải mái. Đó cũng là một chương trình đặc biệt mang tên "Thử thách No bra" cùng đài MBC. Điều này tốt cho sức khỏe của chị em.

MC Hàn Quốc khéo léo chọn trang phục để không bị lộ điểm nhạy cảm. Ví dụ như khoác ngoài thêm áo vest hoặc chọn trang phục may dày dặn, đính kết, trang trí hoa văn ở ngực.

MC Hàn Quốc ban đầu khá lo lắng nhưng sau cảm thấy thoải mái khi diện mốt no bra.

