Loạt đồng hồ xa xỉ của Song Joong Ki trong phim “Cậu út nhà tài phiệt”

Loạt phim ăn khách "Reborn Rich" (Tạm dịch: Cậu út nhà tài phiệt”) chiếm giữ kỷ lục là loạt phim có rating cao nhất năm 2022 và chiếm vị trí thứ hai trong số những series có rating cao nhất mọi thời đại trên các kênh truyền hình cáp Hàn Quốc. Dù gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, bộ phim đã đạt được những kỷ lục về mặt rating và thu hút rất nhiều khán giả quan tâm.

Nhân vật Jin Do Joon do Song Joong Ki thủ vai trong phim "Cậu út nhà tài phiệt" đeo nhiều loại đồng hồ xa xỉ của TAG HEUER trong nhiều cảnh quay.

Tạo hình của Son Joong Ki trong "Cậu út nhà tài phiệt".

Câu chuyện trong phim kể về Jin Do Joon và sự trả thù của anh và quyền thừa kế tập đoàn Soonyang do Song Joong Ki thủ vai. Anh bị một nhân viên trong công ty sát hại và sau đó được tái sinh thành Jin Do Joon - cháu trai út của gia đình tài phiệt. Anh nhớ lại mọi chuyện từ kiếp trước và theo đuổi mục tiêu giành lấy Soonyang để trả mối thù năm xưa. Phong cách của nhân vật Jin Do Joon khá bảnh bao với điểm nhấn hoàn hảo với những chiếc đồng hồ sang trọng của hãng TAG HEUER. Hãy cùng xem Song Joong Ki đeo chiếc đồng hồ nào của thương hiệu TAG HEUER trong bộ phim này.

Đồng hồ bấm giờ tự động TAG HEUER CARRERA có đường kính 44 mm và mã là CBN2A5A.FC6481.

Đầu tiên là mẫu đồng hồ mặt số 44 mm màu đen viền vàng đi kèm với dây đeo bằng da trông vừa sang trọng vừa thể thao của hãng TAG HEUER CARRERA. Đây là mẫu CBN2A5A.FC6481, một chiếc đồng hồ bấm giờ đi kèm với phụ kiện quay số cho tối đa ba đồng hồ. Chiếc đồng hồ này đem lại vẻ sang trọng, toát lên khí chất cho nhân vật Jin Do Joon. Mẫu đồng hồ có giá khoảng 100 triệu đồng.

Đồng hồ bấm giờ tự động TAG HEUER CARRERA, đường kính 44 mm và mã là CBN2A1A.BA0643.

Và một chiếc đồng hồ khác trong cùng tập phim là chiếc đồng hồ màu xanh đậm tương phản với dây đeo bằng thép không gỉ màu bạc, mặt số 44 mm cũng thuộc hãng TAG HEUER CARRERA. Đây chính là mẫu đồng hồ CBN2A1A.BA0643 có giá khoảng 155 triệu đồng. Chiếc đồng hồ với dây đeo thép bản to đem lại sự mạnh mẽ, nam tính cho anh chàng.

Đồng hồ bấm giờ tự động TAG HEUER MONACO, đường kính 39 mm và mã là CBL2111.FC6453.

Trong một cảnh khác trong phim, chúng ta có thể thấy nhân vật Jin Do Joon của Song Joong Ki đeo chiếc đồng hồ biểu trưng của Tag Heuer là TAG HEUER MONACO, cùng một dòng mà huyền thoại Steve McQueen đã đeo trong phim “Le Mans” (1971). Chiếc đồng hồ mà Song Joong Ki đeo trong phân cảnh này có giá khoảng 170 triệu đồng. Kiểu dây da phối mặt kim loại bạc của chiếc đồng hồ đem lại vẻ năng động cho chủ nhân.

