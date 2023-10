Liên tục "khịa" tân hoa hậu, ai mới là người Nam Em thích ở Miss Universe Vietnam?

Hiện tại, trên mạng xã hội những drama sau chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 vẫn chưa hề "nguội". Một trong số đó là việc hai chị em song sinh Nam Anh, Nam Em liên tục chia sẻ chuyện không đồng tình với kết quả đăng quang của Bùi Quỳnh Hoa. Trên trang cá nhân, cả hai thường đăng tải những story có ý kiến trái chiều về việc này.

Nam Em không đồng tình với kết quả chung cuộc tại Miss Universe Vietnam năm nay.

Nếu Bùi Quỳnh Hoa không phải là người đẹp yêu thích của Nam Em, vậy ai mới là thí sinh giành được tình cảm của cô ở Miss Universe Vietnam 2023? Đó chính là Hồng Đăng - Á hậu 2 tại cuộc thi năm nay.

Vừa qua, mỹ nhân Tiền Giang đã chia sẻ những khoảnh khắc của Hồng Đăng trên story cá nhân, theo đó người đẹp cũng dành cho cô nhiều lời có cánh: “May mắn thay trong cái sự hợp thức hóa vương miện như lời đồn thì dì Nga vẫn giữ một vé công tâm vì á hậu 2 rất xứng đáng”.

Cô chỉ đồng tình với việc Hồng Đăng lọt vào top 3 chung cuộc.

Hồng Đăng là một trong những chân dài nhận được rất nhiều sự yêu thích của fan tại cuộc thi năm nay. Là "tân binh" tại sân chơi nhan sắc nhưng người đẹp đã "cán đích" ở vị trí á hậu 2 chung cuộc. Cô nàng không chỉ có gương mặt đậm chất Á Đông mà còn mang vẻ đẹp của sự thông minh cùng câu chuyện vượt qua bệnh tật cực kỳ truyền cảm hứng.

Trong suốt quá trình học tại Mỹ, cô nhận được nhiều giải thưởng giá trị như: Giải thưởng "Vì những đóng góp cho phát triển bền vững" (Student Sustainability Award of Smeal College of Business), giải "chủ tịch xuất sắc nhất" của các hội sinh viên (Best President Award of Smeal College of Business).

Hồng Đăng là một mỹ nhân đại diện cho cả nhan sắc, tri thức.

Chân dài còn có câu chuyện truyền cảm hứng khi vượt qua nghịch cảnh để đạt được thành công.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Hồng Đăng ngỡ ngàng khi nghe bác sĩ thông báo người đẹp có một khối u trong ngực. Hồng Đăng tâm sự rằng: "Lúc đó, tôi như chợt bừng tỉnh, và bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Sau phẫu thuật, với những giây phút cận kề ranh giới sự sống, tôi tỉnh dậy là một con người mới. Tôi quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình để đi tìm lại ước mơ".

Hồng Đăng được rất nhiều khán giả sắc đẹp yêu thích.

Câu chuyện vượt qua bệnh tật của cô đang là đề tài được nhiều khán giả nhan sắc bàn luận.

"Trong 3 năm vừa qua, tôi đã tìm lại bản thân trên con đường thực hiện ước mơ ngày nào, mang đến sự ảnh hưởng tích cực cho cá nhân và xã hội. Trên con đường này, tôi đảm nhiệm vai trò một huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần, giúp mọi người hiểu bản thân, biết cân bằng cảm xúc trước những áp lực cuộc sống để tìm thấy và thực hiện ước mơ của riêng mình. Ở khoảnh khắc giữa ranh giới cuộc sống, mỗi người đều có thể nhìn lại và nói: tôi không còn nuối tiếc, vì hiểu mình là ai, và đã dùng lòng nhiệt huyết quả cảm để thực hiện mơ ước của mình."

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]