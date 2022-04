Lần thứ 2 nhận giải 'Gương mặt của năm', Tiểu Vy khoe body nóng bỏng với váy xẻ táo bạo

Chủ Nhật, ngày 24/04/2022 12:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lần thứ 2 nhận giải thưởng "Gương mặt của năm", Hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn body nóng bỏng với bộ váy cắt xẻ táo bạo.

Tối qua, Hoa hậu Tiểu Vy tham gia một giải thưởng thời trang với tư cách khách mời.

Người đẹp nổi bật trên thảm đỏ của sự kiện khi diện bộ váy màu hồng với chi tiết cut-out cực kỳ nóng bỏng và táo bạo.

Thiết kế giúp nàng hậu sinh năm 2000 khoe lưng trần gợi cảm.

Hoa hậu Việt Nam 2018 lựa chọn phong cách trang điểm tông màu nude nhẹ nhàng và cách chải tóc ngược ra sau rất cá tính.

Đây là lần thứ 2 Hoa hậu Tiểu Vy được nhận giải "Gương mặt của năm". Với sức hút và nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ của mình, Tiểu Vy đang trở thành nàng hậu cực hot, được các nhãn hàng 'săn đón'.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và diễn viên Trương Ngọc Ánh trao giải cho Hoa hậu Tiểu Vy.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bộ váy xuyên thấu táo bạo trên thảm đỏ của sự kiện.

Á hậu Kim Duyên mặc váy khoét vòng 2 táo bạo.

Kim Duyên đọ sắc cùng Á hậu Mâu Thủy trên thảm đỏ.

Giống Lương Thùy Linh, Mâu Thủy chọn váy áo xuyên thấu táo bạo.

Kim Duyên khoe vóc dáng săn chắc và nóng bỏng với bộ váy trắng.

Cô nhận giải thưởng "Best Hair of the Year" tại sự kiện.

Nguồn: https://tienphong.vn/lan-thu-2-nhan-giai-guong-mat-cua-nam-tieu-vy-khoe-body-nong-bong-voi-vay-xe-tao-bao-post1432773.tpo