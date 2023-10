Jimmy Choo công bố sự hợp tác mới với Jean Paul Gaultier

Nhà mốt Anh Jimmy Choo và nhà thời trang nổi tiếng người Pháp Jean Paul Gaultier vừa ra mắt sự hợp tác mới của họ với một chiến dịch có sự góp mặt của ca sĩ Kylie Minogue.

Hai thương hiệu đã tạo nên làn sóng trong ngành công nghiệp thời trang trong nhiều thập kỷ. Jimmy Choo có thể khởi đầu là một cửa hàng giày nhỏ, nhưng thương hiệu này hiện đã có đế chế riêng, phần lớn nhờ vào câu nói mang tính biểu tượng của Công nương Diana và Sarah Jessica Parker "I lost my Choo" trong Sex and the City. Mặc dù không theo học trường thời trang, Jean Paul Gaultier tập trung vào sự hòa nhập và cẩn thận trong công việc của mình, điều này đã mang lại cho anh sự liên quan đáng chú ý trong thế giới thời trang và hơn thế nữa. Nhưng hai thế lực kết hợp với nhau cho bộ sưu tập này sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới về thiết kế giày.

Bộ sưu tập bao gồm sáu loại giày khác nhau, từ giày kitten cho đến giày cao gót cho đến bốt. Kết hợp bản sắc của hai thương hiệu với nhau, sự hợp tác của Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier định nghĩa lại sự nổi loạn trong khi vẫn chú trọng đến kỹ thuật thủ công. Với nguồn cảm hứng dân tộc rõ ràng, hai thương hiệu sống trong các lĩnh vực khác nhau - Jimmy Choo với bản sắc Anh chiết trung và Jean Paul Gaultier với phong cách Paris thanh lịch. Trong bộ sưu tập này, giám đốc sáng tạo Sandra Choi của Jimmy Choo và Florence Tétier của Jean Paul Gaultier đã hợp nhất hai phong cách thành một.

Để lấy cảm hứng trực tiếp từ thành phố của mình, Choi và Tétier đã tạo ra một chiếc giày có Tháp Eiffel và Big Ben đóng vai trò là gót giày. Được giữ bằng tấm mica trong suốt, giày The Wedge trông như ngón tay cái bị đau khi so sánh với các thiết kế biểu cảm hơn trong bộ sưu tập. Nhiều tác phẩm kết hợp các sắc thái trung tính với sự biểu cảm nổi bật, cho dù đó là bằng cách thêm màu sắc tươi sáng hay các chi tiết đặc biệt.

Sự căng thẳng về phong cách này chỉ làm tăng thêm tính chất nổi loạn của bộ sưu tập. Các thiết kế có viền kiểu áo corset, dây chuyền vàng cồng kềnh, hình in lấy cảm hứng từ hình xăm và cổ tay áo cồng kềnh mang đến cho bộ sưu tập một cảm giác tức giận rõ ràng. Kết hợp hoàn hảo với kiểu dáng bóng bẩy, cổ điển của Jimmy Choo, bộ sưu tập này tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa sự lật đổ và sự tuân thủ. Theo một cách nào đó, sự hợp tác giữa Jimmy Choo và Jean Paul Gaultier chứng minh rằng hai thương hiệu có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Với sự tập trung sâu sắc vào cá tính, Choi và Tétier đã tạo ra bộ sưu tập này dưới lăng kính về tình dục, sự giải phóng và tính nghệ thuật.

Choi nói về bộ sưu tập: “Chúng tôi chia sẻ quan điểm và niềm tin rằng chúng tôi có thể chuyển tải bộ sưu tập này. Nó tôn vinh nghề thủ công, DNA riêng biệt của cả hai thương hiệu được yêu thích này”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]