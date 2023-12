"Hot girl Hà thành” 27 tuổi vẫn trông như nữ sinh trên đường phố với áo trắng, quần thun

Kiều My gây chú ý với loạt ảnh khoe dáng trên phố mới.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Kiều My gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng trên đường phố Bangkok (Thái Lan). Cô được khen ngợi trẻ trung như nữ sinh khi phối áo sơ mi trắng cùng quần thun ngắn. Nữ diễn viên ''Dưới bóng cây hạnh phúc'' để buông lơi mái tóc dài, lối make up nhẹ nhàng, trong trẻo giúp cô thêm phần thu hút hơn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác cao từ người hâm mộ, nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc lẫn vóc dáng của sao nữ này. ''Xinh quá, đẹp phát sáng trên đường phố luôn đó'', ''Tấm hình thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đó'', ''My tuổi 29 mà nhìn như 19 thế này'', ''Mãi xinh, mãi đẹp nha nàng ơi'',... là những bình luận của cư dân mạng.

Kiều My được người hâm mộ nhận xét ngày càng càng xinh đẹp, trẻ trung.

Kiều My (sinh năm 1996, tại Hà Nội) không còn là gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim truyền hình Việt trên VTV. Cô góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như: Hôn nhân ngõ hẹp, Cả một đời ân oán, Zippo, mù tạt và em, Cô gái nhà người ta, Đừng bắt em phải quên, Ngày mai bình yên,...

Sở hữu nhan sắc nổi bật và lối diễn xuất đa dạng, ấn tượng, Kiều My cũng liên tục nhận được được lời mời đóng MV, chụp hình quảng cáo. Trước đó, Kiều My từng là mẫu ảnh, diễn viên tự do khi ngồi trên ghế trường THPT. Cô tham gia nhiều cuộc thi tài năng, ca hát nhận về giải thưởng cao. Mỹ nhân Hà thành cũng từng là đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012.

Nhan sắc ngọt ngào của Kiều My.

Vóc dáng nổi bật của Kiều My.

Đến nay ở tuổi 27, cô nàng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn nhờ chăm chỉ tập luyện kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học. Điều này cũng giúp Kiều My tự tin hơn khi theo đuổi phong cách thời trang tôn dáng đẹp ngoài đời. Trên trang Facebook cá nhân, Kiều My thường xuyên chia sẻ những bộ hình thời trang, nhận về lượt tương tác cao. Cô nàng cho thấy sự đa dạng, linh hoạt khi thường xuyên làm mới mình, có lúc thanh lịch, nền nã khi lại quyến rũ, gợi cảm, song khi đi chơi, dạo phố Kiều My cũng chọn cho mình những trang phục năng động, cá tính hơn như áo phông, quần thun,...

Ngoài sự khéo léo trong cách mix&match trang phục phù hợp với từng concept chụp hình, sao nữ này còn chú trọng cách make up, làm tóc phù hợp để trông bắt mắt hơn.

Kiều My gây chú ý với những bộ ảnh khoe dáng ấn tượng.

Cùng xem thêm một số sự lựa chọn thời trang đời thường của Kiều My:

Kiều My chuộng những mẫu đầm trễ vai, cúp ngực.

Sao nữ được khen đẹp quyến rũ trong những mẫu đầm ôm sát body.

Cựu sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội trông năng động, trẻ trung khi phối chân váy ngắn cùng áo phông, áo croptop.

Nữ diễn viên khoe vóc dáng nuột nà, làn da trắng mịn khi đi biển.

