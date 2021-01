Hoa hậu Tiểu Vy, Mỹ Linh mặc áo bà ba cực dễ thương trong đám cưới Á hậu Thúy An

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 13:16 PM (GMT+7)

Đám cưới của Á hậu Thúy An tại quê nhà Kiên Giang hội tụ đông đảo dàn Hoa hậu, Á hậu đến như thế. Chưa kể các người đẹp còn lần đầu "hóa thân" thành những cô gái miền Tây cực kỳ dễ thương.

Á hậu Thúy An của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa làm lễ kết hôn tại quê nhà Kiên Giang. Chỉ vừa hết nhiệm kỳ chưa đầy hai tháng, Thúy An quyết định lên xe hoa sau ba năm hẹn hò với bạn trai doanh nhân. Rất nhiều Hoa hậu, Á hậu đã về Kiên Giang chung vui với Thúy An.

Vì hôn lễ được tổ chức theo phong cách miền Tây nên các người đẹp tranh thủ khoe sắc trong bộ áo bà ba màu hồng ngọt ngào. Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga khiến mọi người trầm trồ khi khoe vóc dáng đỉnh cao với vòng eo nhỏ xíu trong bộ áo bà ba giản dị.

Khán giả không khỏi thích thú khi thấy "cô gái Hà Nội" Mỹ Linh đầy dịu dàng, nữ tính trong bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ.

Á hậu Phương Nga tới nhà Thúy An từ ngày hôm trước để cùng cô chuẩn bị cho lễ cưới. Phương Nga đã rất thích thú khi được thử chèo xuống như người miền Tây thứ thiệt.

Dàn Hoa hậu, Á hậu vui vẻ làm phù dâu cho cô dâu Thúy An và nhìn ảnh chụp chung với khách mời, càng thấy các người đẹp có chiều cao vượt trội như thế nào.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng có mặt để chúc mừng Thúy An. Tuy nhiên, Ngọc Hân không làm phù dâu nên chọn một mẫu áo dài màu hồng phấn vô cùng trẻ trung, nữ tính.

Á hậu Thúy An tiết lộ rằng bạn trai hơn cô 10 tuổi, từng có thời gian dài du học và làm việc ở Anh. Hiện bạn trai đã về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Thúy An tâm sự rằng sau ba năm hẹn hò, cô đã trưởng thành, chín chắn hơn nên và đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/hoa-hau-tieu-vy-my-linh-mac-ao-ba-ba-cuc-de-...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/hoa-hau-tieu-vy-my-linh-mac-ao-ba-ba-cuc-de-thuong-trong-dam-cuoi-a-hau-thuy-an-1776108.tpo