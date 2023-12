Hoa hậu "nghìn năm có một" cải thiện kỹ năng catwalk

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những người đẹp nhận được nhiều chú ý với sắc vóc cuốn hút, đặc biệt gương mặt theo "tỷ lệ vàng" của cô nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa và thậm chí từng được khen là "mỹ nhân ngàn năm có một". Vừa qua người đẹp đã có màn trình diễn tại quê nhà nhận về nhiều lời khen có cánh.

Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen về sắc vóc cuốn hút, ấn tượng.

Cụ thể, cô thể hiện thiết kế đuôi cá có phần vai trễ, chi tiết xẻ sâu nơi thềm ngực cùng đường cắt cao giúp người đẹp tôn được đôi chân thon dài. Từng tỏa sáng ở rất nhiều sàn catwalk nhưng đây là một trong những lần đáng nhớ nhất của người đẹp khi diễn vedette trên chính quê hương Hội An - Quảng Nam. Theo đó, nàng hậu đã được mẹ đưa đến chương trình, quan tâm từng chút trước khi vào show, nhan sắc của 2 mẹ con cũng là đề tài làm công chúng chú ý.

Cô nàng được mẹ chăm sóc ở hậu trường.

Nhìn qua có thể thấy nét đẹp của nàng hậu đến từ đâu.

Người đẹp đã có nhiều cải thiện trong khả năng catwalk ở lần trình diễn này.

Sân khấu show diễn được thiết kế tinh giản, đính kết nhiều bông hoa với sắc trắng chủ đạo nhằm làm nổi bật, dồn hết sự tập trung lên các thiết kế. Với gương mặt đẹp cùng hình thể chuẩn người mẫu, Kim Nhung được tin tưởng giao nhiệm vụ thể hiện vị trí first face, cô diện chiếc váy voan bồng được đính kết hoa tỉ mỉ.

Kim Nhung đảm nhận vị trí first face khi thể hiện một chiếc váy xòe bềnh bồng.

BST “The Edge of Elegance” - “Vẻ đẹp của sự thanh lịch” mang đến hình ảnh một người phụ nữ tinh tế, trang nhã và biết rõ bản thân muốn gì. Từ sự kết hợp độc đáo của các hoa văn đến sự hòa quyện hoàn hảo của màu sắc, mỗi trang phục được trang trí bằng những đường nét tỉ mỉ, cườm, thêu và hoa lá đều là do chính các nghệ nhân tài năng của Hội An thực hiện, bên cạnh đó vẫn kết hợp sử dụng công nghệ cắt laser tiên tiến.

Những thiết kế được xử lý kỳ công, ấn tượng.

Phom dáng trang phục tinh tế cũng là điều đáng bàn.

Màu vàng xu hướng của năm 2024 cũng được ứng dụng vào BST lần này.

