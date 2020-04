"Gymer Việt gây náo loạn phòng tập" mách nước chiếc quần làm tăng cỡ vòng 3

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 03:16 AM (GMT+7)

Gymer chia sẻ về điểm đặc biệt của chiếc quần giúp vòng 3 trông đầy đặn.

Gymer Phạm Hồng Nhung chia sẻ về chiếc quần giúp vòng 3 đầy đặn hơn.

Khéo mặc là một trong những cách giúp che bớt nhược điểm số đo vòng 3 khiêm tốn hoặc dáng vòng 3 không cân đối của chị em. Đương nhiên, cách giải quyết triệt để nhất vẫn là tập gym nhưng điều này cần thời gian dài và sự kiên trì.

Theo ý kiến của gymer Phạm Hồng Nhung - người dành nhiều thời gian tìm hiểu về trang phục tôn dáng, thiết kế giúp vòng 3 trông đẹp hơn là các loại quần có may chun phía sau, chính giữa. Cụ thể, cô nói: "Quần có đường may chun ở phía sau sẽ tạo ra phần ranh giới giữa của vòng 3, giúp vòng 3 trông đẹp hơn, đầy đặn hơn. Thông thường các mẫu quần dệt sẽ không có chun sẵn. Tôi sẽ mang ra cửa hàng kêu họ may thêm chun theo yêu cầu."

Hình ảnh khác biệt giữa quần dệt không may và có may chun vòng 3.

Bên cạnh đó, những chiếc quần gym có họa tiết tách biệt hoặc có đường vân ở phía sau sẽ tạo cảm giác vòng 3 lớn. Nếu là quần vải hoặc jeans thì thiết kế có túi đằng sau sẽ mang lại hiệu quả tôn dáng tốt hơn. Còn cách cứu cánh bất đắc dĩ nhất là quần độn bởi chúng khá dày, khi mặc dễ làm bạn nữ khó chịu, bí bách.

Quần có họa tiết hoặc đường vân gây ảo giác vòng 3 lớn hơn.

Các nàng có vòng 3 "lép" nên chọn quần có túi, mang lại hiệu quả tôn dáng tốt hơn.

Cuối cùng về những chiếc váy có tác dụng tôn dáng vòng 3, việc may chun ở giữa cũng được đánh giá cao. Những thiết kế thế này kèm thêm phần vải xếp nếp giúp định hình "phần hậu" trông rõ ràng hơn, tạo cảm giác số đo lớn hơn bình thường.

Hồ Ngọc Hà và Elly Trần khéo chọn váy tôn dáng vóc khi tham dự sự kiện.

Chiếc váy của hot girl Hàn Quốc cũng là gợi ý hay cho các nàng có vòng 3 khiêm tốn.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/gymer-viet-gay-nao-loan-phong-tap-mach-nuoc-chiec-quan-lam-tang-co-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/gymer-viet-gay-nao-loan-phong-tap-mach-nuoc-chiec-quan-lam-tang-co-vong-3-1079183.html