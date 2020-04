Hot gymer Nha Trang bày cách chữa lỗi "vô duyên" cho quần tập bó chẽn

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 19:40 PM (GMT+7)

Không nên chọn quần tập bị chật hơn dáng người vì dễ gây ra hình ảnh phản cảm.

Sự cố thời trang với 2 loại đồ tập: Bó chẽn và quá mỏng

Nếu chọn quần tập không vừa dáng sẽ gây ra hình ảnh kém duyên.

Ngày nay, khi vẻ đẹp khỏe khoắn, thể thao được ưa chuộng, chị em bắt đầu đổ xô đến các phòng tập. Từ đó, thời trang gym cũng lên ngôi. Các kiểu mẫu đa dạng nối đuôi nhau ra đời phục vụ đủ loại sở thích của gymer. Từ màu sắc trầm hay sáng, chất liệu dày hay mỏng, quần áo dài hay ngắn, co giãn nhiều hay ít... tính ra có hàng trăm sự lựa chọn cho mỗi người.

Dẫu vậy, chọn quần áo tập như thế nào để vận động vừa thoải mái mà vẫn đẹp tinh tế ở phòng tập đôi khi là điều khiến chị em phân vân. Bởi việc chọn sai trang phục tập gym là lỗi mặc tương đối phổ biến. Có người mặc bó chẽn quá mức để lộ điểm nhạy cảm hoặc chọn nội y đi kèm không phù hợp gây ra hình ảnh kém duyên.

Theo kinh nghiệm của hot gymer Huỳnh Vương Anh Túc - một người mặc đồ tập gym cả ngày, việc mắc lỗi với đồ tập đa phần đến từ việc chọn đồ không vừa người và chất liệu kém.

Cô nói: "Quần áo tập gym nếu muốn đẹp thường phải mỏng, bó ôm sát nên rất dễ lộ liễu. Chưa kể nếu như là hàng không cao cấp (vải không đủ độ dày, chất vải xấu) sẽ tạo ra sự phản cảm (lộ nội y, lộ điểm nhạy cảm trên cơ thể) và bí bách gây các vấn đề về da."

Chọn sai nội y cũng khiến thời trang phòng gym của chị em bị trừ điểm.

Khắc phục lỗi mặc đồ tập kém duyên, phản cảm

Để khắc phục lỗi thời trang thường gặp với quần áo tập gym, chị em có thể tham khảo kinh nghiệm của hot gymer Huỳnh Vương Anh Túc và Đỗ Dung. Trong đó, Anh Túc không chỉ mặc đồ tập ít nhất 12 tiếng/ ngày vì chuyện đi tập và đi dạy, mà còn thường mặc đồ gym ra ngoài đường, đi chơi cùng bạn bè. Hầu như chỉ lúc đi ngủ, Anh Túc mới dùng trang phục khác.

- Đầu tiên, chú trọng chất liệu của đồ tập gym

"Với kinh nghiệm 5 năm mặc đồ tập của tôi thì đầu tiên phải chọn sản phẩm của hãng uy tín, nơi bán đồ chất lượng tốt. Chúng ta chọn chất vải ôm sát nhưng không được mỏng tang hoặc chảy nhão, nhất là quần", Anh Túc lưu ý.

Về áo tập gym nên chọn loại có mút dày dặn để cố định phần ngực và không cần mặc thêm áo ngực bên trong gây hằn vết, bí da. Nếu muốn kín đáo nhưng vẫn thoải mái, chị em có thể dùng thêm tanktop ở ngoài hoặc các áo thun body dáng dài đến rốn.

Mặc áo tanktop là gợi ý giúp chị em thêm phần kín đáo.

- Chọn đồ chíp phù hợp với quần tập gym:

Tốt nhất, người tập nên chọn quần lọt khe để mặc quần gym đẹp nhất có thể, sang và không lộ phần viền. Ngoài ra, khi mặc quần bó chẽn, bạn nữ cần lưu ý các điểm nhạy cảm. Bạn có thể dùng thêm quần lót dán hoặc miếng dán vệ sinh hàng ngày để định hình dáng quần. Ngoài ra, chị em tuyệt đối đừng kéo quá cao phần cạp quần. Điều này càng dễ gây ra hình ảnh bó chẽn kém duyên.

- Chọn màu quần tập phù hợp bài tập gym:

Gymer Anh Túc cho rằng, những ngày tập thân dưới nên ưu tiên chọn quần màu sẫm vì vận động nhiều, dễ gây tình trạng hớ hênh. Điều này sẽ khiến người tập mất tập trung, giảm chất lượng buổi tập. Đồng thời, để trông cao hơn, dáng đẹp hơn, chị em nên chọn quần và áo một màu để người không bị chia khúc.

- Chọn đồ tập phù hợp trong ngày nhạy cảm:

Vào những ngày nhạy cảm trong tháng, nếu vẫn muốn đi tập, chị em có thể dùng tampon kết hợp quần áo màu tối cho đỡ ngại. Nhờ điều này các gymer có thể đi tập mỗi ngày, không lo ngại điều gì cản trở.

Gymer Anh Túc lưu ý chọn đồ tập có chất liệu tốt để tránh mắc lỗi thời trang phòng gym.

- Cuối cùng chọn thiết kế vừa dáng người:

Gymer Kiên Giang - Đỗ Dung (từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) chia sẻ: "Điều cơ bản nhất khi chọn quần tập đó là vừa size của mình. Bạn không nên mặc quá chặt gây mất thẩm mỹ, hoặc quá rộng sẽ gây phùng phình và lộ quần chip bên trong nếu tập squat. Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn quần tập quá dài để phải vén lên khi mặc, nhìn chân sẽ bị ngắn hơn bình thường."

Ngoài ra, Đỗ Dung khuyên chị em nên chọn quần có phần lưng cao, may bằng chất liệu thun to, siết eo thon gọn mà đẹp tinh tế. Theo cô được biết, loại này trên thị trường được bán với giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng/chiếc. Đồng thời, để tiết kiệm lâu dài, người tập nên đầu tư hẳn 1 bộ có chất liệu tốt, mặc 2-3 năm vẫn co giãn tốt, không nên ham rẻ mua đồ nhanh giãn, sẽ bị bỏ phí.

Gymer Đỗ Dung khuyên chị em nên chọn quần áo tập vừa dáng người.

Học cách chọn đồ tập đẹp tinh tế như các cô gái Hàn Quốc.

