Givenchy Pre-Fall 2024 nổi bật với kỹ thuật đường may tinh tế

Vào đầu tháng, có thông báo rằng Matthew M Williams sẽ rời Givenchy sau ba năm rưỡi - đánh dấu bước phát triển mới nhất của giám đốc sáng tạo hãng thời trang sang trọng. Với việc Williams chuẩn bị ra đi chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhà thiết kế đã tiết lộ bộ sưu tập cuối cùng của mình cho nhà mốt sang trọng của Pháp với mùa Pre-Fall 2024 .

Xuyên suốt trang phục nam và nữ, bộ sưu tập tiếp tục sự tập trung của Williams vào việc lật đổ các kỹ thuật may mặc. Vâng, bộ quần áo thấm đẫm nhịp điệu cổ điển tinh túy. Tuy nhiên, người đàn ông gốc Illinois, Mỹ này lại xem xét cách cập nhật các kiểu dáng này cho dù đó là thông qua các phương pháp chế tạo hỗn hợp, kỹ thuật wash sáng tạo hay các chi tiết thiết kế hợp lý nhưng tinh tế. “Đó là một câu chuyện giống như mọi khi; trong việc may quần áo nam cho chính tôi, những bộ quần áo mà tôi cảm thấy cần phải tồn tại”, Williams nói với tạp chí Vogue Runway. “Khám phá các chủ đề về hình dáng và chất liệu mà tôi đã theo đuổi kể từ khi đến Givenchy: nhuộm quần áo, xử lý chất liệu sang trọng và không sang trọng bằng kỹ thuật may quần áo”.

Với trang phục nam, bộ sưu tập vừa cổ điển vừa hiện đại, luôn kết hợp trang phục vest hoặc trang phục may đo với áo khoác ngoài như áo gió, áo khoác coach và áo khoác có mũ trùm đầu thông thường. Với nó, anh ấy tạo ra một bộ trang phục hàng ngày linh hoạt, có thể di chuyển giữa văn phòng, bữa tối hoặc sự kiện buổi tối. Trang phục nữ có tính cách cao hơn một chút bao gồm váy, bộ vest có đường viền và nhiều loại váy dáng thon gọn.

Mặc dù là một bộ sưu tập trước mùa, nhưng lần cuối cùng tại nhà mốt của Williams là một lời nhắc nhở về sự kết hợp giữa di sản thời trang của Givenchy với phong cách streetwear của anh ấy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]