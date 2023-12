Nữ diễn viên Thang Duy trở thành Đại sứ Burberry

Burberry đang bước vào một kỷ nguyên mới khi tuyển mộ những tài năng hạng A từ khắp nơi trên thế giới. Nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy đã đóng nhiều vai chính trong sự nghiệp của mình nhưng thử thách mới nhất của cô chuyển từ kỹ năng trên màn ảnh sang thời trang với tư cách là đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của Burberry. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Daniel Lee, Thang Duy đang nâng cao tầm ảnh hưởng của mình trong ngành thời trang và trên toàn cầu.

Diễn xuất của Thang Duy trong các tác phẩm như Late Autumn, The Golden Era, Crossing Hennessy, and Decision to Leave đã nhận được sự hoan nghênh của quốc tế và giành được những giải thưởng danh giá ở cả Trung Quốc và nước ngoài. Trong số những giải thưởng này, Giải Kim Mã cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sinh viên Đại học Bắc Kinh, Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc cho Nữ diễn viên của năm, Giải thưởng Điện ảnh Châu Á cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Rồng xanh Hàn Quốc, Giải thưởng Điện ảnh cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và hai Giải thưởng Nghệ thuật Hàn Quốc cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đặc biệt, bộ phim Decision to Leave do cô đóng vai chính mới đây đã được đề cử Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 75 và nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Mối quan hệ hợp tác giữa Burberry và Thang Duy khiến Thang Duy rất vui mừng. Cô tiết lộ: "Đã biết đến Burberry trong nhiều năm, tôi có cảm giác như thể chúng tôi đã trở thành bạn cũ, ảnh hưởng của nhà mốt đã ăn sâu vào cuộc sống của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Tôi ngưỡng mộ sự tinh thông về màu sắc và đường nét của Burberry, toát lên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Đó là nét quyến rũ của người Anh mà tôi đã biết và yêu thích, cùng với tinh thần hiện đại vượt thời gian nhưng đầy nổi loạn. Tình bạn này giống như một bông hồng, và tôi rất muốn nhìn thấy nó nở hoa".

