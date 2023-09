Giới mộ điệu thời trang thế giới nức lòng với BST của NTK gốc Việt

Peter Do thành lập thương hiệu cùng tên vào năm 2018 và anh chỉ xuất hiện trên lịch chính thức của Tuần lễ thời trang New York hai năm trước. Đạt được sự thăng tiến nhanh chóng lên tầng lớp thượng lưu của thành phố thời trang nhờ phong cách may đo hiện đại và thậm chí còn gây được tiếng vang lớn hơn cho dòng trang phục nam đầu tiên trong mùa trước, Peter Do hiện đang ngồi trên ghế giám đốc sáng tạo tại một trong những nhãn hiệu nổi bật nhất trong ngành, Helmut Lang.

Vào thứ Sáu, Peter Do đã vén màn bộ sưu tập đầu tiên của mình cho Lang, một nhà thiết kế mà trước đây anh coi là một trong những nguồn cảm hứng chính của mình. “Không ai thể hiện tư duy cấp tiến rõ ràng hơn Helmut Lang”, Peter Do nói khi được vinh danh là nhà thiết kế chính của thương hiệu. “Tôi rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ mở ra chương tiếp theo trong di sản của Helmut Lang”. Dòng sản phẩm Xuân/Hè 2024 của anh, có tựa đề “Born to Go”, đánh dấu bước đột phá đầu tiên của ông trong việc duy trì một di sản đã ngự trị thời trang trong một phần tư thế kỷ qua.

Một điểm đặc biệt trong show diễn đó chính là việc Peter Do đưa những câu từ tác phẩm thơ nổi tiếng "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của nhà thơ gốc Việt Ocean Vương. Điều đó cho thấy NTK chưa bao giờ quên và luôn tự hào với gốc gác Việt Nam của chính mình.

Chương trình bắt đầu bằng một bài tiểu luận do Ocean Vuong viết, mô tả chi tiết trải nghiệm kỳ lạ thông qua mô-típ về một chiếc ô tô: cụ thể hơn là sự tự do mà nó mang lại cho người lái xe để trốn tránh thế giới và “được hơn những gì họ được phép ở bên trong nó”. Trong thế giới của Lang, ô tô (hay đúng hơn là taxi) đã chứng tỏ vai trò then chốt trong cách tiếp cận của anh để tạo ra tiếng ồn: anh là nhà thời trang cao cấp đầu tiên tận dụng taxi màu vàng của New York cho các quảng cáo thời trang.

Trong trang phục, Peter Do nhắc đến khoảnh khắc đột phá này bằng họa tiết màu vàng xuất hiện trên trang phục lịch sự, cũng như dây đai an toàn vắt ngang qua thân người mặc và tìm thấy một điểm neo trong vòng thắt lưng trên chiếc quần được cắt may sắc sảo. Ở những nơi khác, bảng màu chủ yếu là trung tính, ngoại trừ tông màu hồng sủi bọt hòa quyện vào các chi tiết của bộ đồ theo cách tương tự, ưu tiên an toàn.

Những câu nói của Vuong thường tồn tại trên những chiếc áo sơ mi cài cúc ngược, có dòng chữ màu đen đậm như “Your car was my first room” và “Our clothes on the floor like stepped-on flowers”. Những chiếc áo này được kết hợp với những nét đặc trưng của Lang: quần tây phẳng phía trước, quần da xếp ly, áo khoác cồng kềnh nhưng giản dị (cầm trên tay người mẫu) và váy có họa tiết. Những chủ nghĩa Lang ái nam ái nữ, như vậy, tràn ngập bộ sưu tập, trong khi thiên hướng cắt giảm tiến bộ của Peter Do đã lặng lẽ nhấn mạnh từng kiểu dáng. Theo cách nói của mình, anh ấy đã khám phá một “hệ thống trang phục” hoặc tính linh hoạt gắn liền với các thiết kế của mình để hỗ trợ một tủ quần áo hoàn hảo.

Đối với một thương hiệu từ lâu đã thiếu tầm nhìn thống nhất và không có người dẫn đầu, sự ra mắt của Peter Do bắt đầu một kỷ nguyên tiếp theo. Những đôi giày của Lang gần như không thể lấp đầy, nhưng Peter Do đã tinh chỉnh tác phẩm của mình theo cách mà tiềm năng hồi sinh thương hiệu của nhà thiết kế đã nghỉ hưu là rất cao. Sự thăng tiến trong thời trang của Peter Do có thể được công nhận là nhờ kỹ thuật trực quan của anh ấy; Bây giờ, đã đến lúc xem liệu anh ấy có thể chuyển tải tài năng đó sang thương hiệu khác một cách hiệu quả hay không trong vài mùa tới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]