Diễm My 9X mặc xuyên thấu được khen tinh tế, mong manh như tiên nữ

Diễm My 9X đã nhiều lần thử sức với item xuyên thấu.

Hình ảnh mới nhất của Diễm My 9X được khen ngợi.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng mà ngay cả phong cách thời trang của Diễm My 9X cũng được khen ngợi là ngày càng đẳng cấp. Nhớ lại thời mới bước chân vào showbiz, Diễm My thỉnh thoảng bị nhắc tên ở danh sách sao mặc xấu. Vì thiếu định hướng thời trang khiến cho cô bị nhận xét là chọn trang phục rườm rà, không tôn được hình thể và trông già hơn so với tuổi.

Nhưng thời điểm hiện tại, Diễm My đã định hình được phong cách cá nhân, thường xuyên gây mê người hâm mộ bằng những concept ấn tượng. Không ngại thử nghiệm nhiều item khác nhau, Diễm My biết cách biến hóa để bản thân không bị đánh giá là “một màu” hay nhàm chán như trước đây.

Cô được khen là diện váy xuyên thấu lộ nội y nhưng không hề phản cảm.

Mới đây, trong bộ ảnh thời trang vừa thực hiện, Diễm My khoe vẻ đẹp mong manh với những chiếc váy xuyên thấu trắng trơn, bay bổng. Với chú thích: “Nhẹ nhàng tựa sương mai”, người đẹp đã khiến người hâm mộ trầm trồ trước sắc vóc lẫn ngôn ngữ hình thể. Chiếc váy xuyên thấu trong suốt, Diễm My đã rất tinh tế khi chọn nội y để không hề bị phản cảm.

Trước đó không lâu, nữ diễn viên sinh năm 1991 cũng từng gây mê người nhìn khi chụp ảnh khoe hình thể trong lớp vải xuyên thấu.

Diễm My từng chia sẻ, cô thường ngắm mình trong gương vào những lúc quần áo rộng thùng thình, tóc tai bù xù sau một đêm ngon giấc, để rồi lại "hoá thiên nga" trong vòng một nốt nhạc và bắt đầu một ngày bận rộn cùng công việc.

Mốt xuyên thấu không phải là item mới nhưng để mặc đẹp thì không phải ai cũng làm được.

Thời trang luôn tồn tại song song 2 mặt: gợi cảm và phản cảm. Nếu như thiếu cái nhìn thận trọng khi mặc đồ xuyên thấu sẽ rất khiến chủ nhân rơi vào tình huống phản chủ, mất điểm hoàn toàn.

Sở hữu hình thể đẹp nhưng trước đây Diễm My chưa biết cách phát huy. Cụ thể, khi chọn set đồ xuyên thấu, cô đã mắc lỗi khi mix cùng nội y tương phản.

Diễm My từng diện đồ xuyên thấu để lộ vòng 1 khá táo bạo, nhưng cũng chính những bức ảnh này của cô bị nhận xét là chưa thực sự tinh tế.

