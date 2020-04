Diễm My 9X mặc váy "quên nội y" được khen "360 độ không góc chết"

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 00:45 AM (GMT+7)

Diễm My 9X mặc tinh tế chiếc đầm hai dây mỏng manh.

Ảnh mặc váy không bra của Diễm My được khen ngợi.

Mới đây, Diễm My 9X cố tình đăng bộ hình thời trang vào nửa đêm nhưng vẫn hút fan ầm ầm. Nguyên do là những shoot hình này đều vô cùng gợi cảm, tôn lên trọn vẹn nét đẹp nữ tính, tinh tế của diễn viên Sài thành.

Nhìn vào có thể thấy, Diễm My 9X đang ứng dụng kiểu mốt "no bra" thoải mái. Với thiết kế hai dây rộng cổ thế này, việc sử dụng đồ bảo hộ là các loại áo lót thông thường, có dây quai đeo là không phù hợp. Vì mặc để lộ áo lót ra ngoài sẽ gây ra khoảnh khắc kém duyên.

Tuy "liều mình" không dùng bảo hộ nhưng Diễm My được người hâm mộ khen mặc đẹp tinh tế, dù có phóng to ảnh lên vẫn không thấy gì phản cảm. Có khán giả bình luận: "Người đẹp mặc gì cũng đẹp hết", "váy xinh nhưng người mặc vào còn xinh hơn", "xem 360 góc hình, góc nào cũng đẹp, không có điểm chết",...

Chất liệu vải nhăn là một trong những điểm lợi giúp Diễm My tự tin thử mốt "no bra". Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1990 dùng thêm miếng lót dán để đảm bảo an toàn, tránh hớ hênh.

Diễm My mặc đẹp tinh tế, không lộ điểm nhạy cảm.

Chất liệu vải nhăn giúp Diễm My mặc đẹp mốt "no bra".

Với các chất liệu vải dày, vải xếp ly, đính thêm họa tiết thêu, đính đá, may thêm túi áo ngay các phần nhạy cảm, vải nhăn phồng hoặc vải có gờ nổi kẻ sọc... chị em có thể thoải mái diện mốt "no bra" trong một số trường hợp. Theo stylist An Mi, đó là khi ở nhà hoặc khi chụp hình thời trang. Còn đã ra khỏi nhà, đặc biệt khi lui tới các địa điểm yêu cầu sự nghiêm túc thì bạn nữ nên dùng thêm miếng lót dán. Cách làm này sẽ đảm bảo sự kín đáo tối đa và mang lại sự tự tin cho phái đẹp.

Váy áo nhăn, xếp ly có thể mặc kèm mốt không nội y.

Ngược lại, với các chất liệu mỏng manh, mềm rủ như lụa, chiffon, tơ tằm, organza, lưới, xuyên thấu... chị em không nên diện mốt "no bra" vì hoàn toàn để lộ điểm nhạy cảm, bị người đối diện chê bai mặc phản cảm. Hình ảnh này có thể xuất hiện trên các sàn diễn thời trang nhưng ứng dụng trên thực tế cần sự khéo léo hơn.

Để khắc phục các tình huống thời trang vô duyên, chị em nên chọn các thiết kế có đính kết trước ngực hoặc dùng miếng lót dán, bodysuit màu nude/ đồng màu với trang phục để có được tổng thể hoàn hảo nhất.

Ví dụ như trường hợp của Tóc Tiên, mặc đồ mỏng nên cô bị lộ điểm nhạy cảm.

Mặc thiết kế được đính kết dày trước ngực, Hà Hồ và Trương Quỳnh Anh trông đẹp tinh tế.

