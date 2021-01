Dàn Hoa hậu, Á hậu chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi chia tay năm 2020 đầy biến động

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 16:35 PM (GMT+7)

Dàn Hoa hậu, Á hậu đã cùng nhìn lại một năm 2020 đầy biến động và chia sẻ những cảm xúc trước thềm đón năm mới 2021.

Ngay trước thềm năm mới, Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ: "Thật sự cảm ơn những người đã ở bên mình suốt thời gian qua. Tự cảm thấy bản thân rất may mắn vì khi nào cũng nhận được yêu thương và sự giúp đỡ của tất mọi người".

Á hậu Huyền My chía sẻ: "Cám ơn năm 2020 đã qua - 1 năm nhiều được hơn mất. Thật lòng thấy biết ơn gia đình, bạn bè, các khán giả vì đã luôn iu thương và bên cạnh bé Mỳ. Bên cạnh đấy cũng muốn nói lời xin lỗi tới bản thân vì đôi lúc đã luôn quan tâm người khác mà quên đối xử tốt với chính mình, đã luôn tạo cho bản thân quá nhiều áp lực, nhưng nhờ vậy mới nhận ra mình mạnh mẽ thế nào. Và cũng muốn nói lời cám ơn tới chính mình vì đã luôn chân thành, thật lòng và kiên cường, hãy phát huy ở năm 2021 và các năm về sau nữa nhé vì dù có thể sẽ không nhận lại kết quả tốt nhưng ít nhất mình sẽ không bao giờ hối hận. Chúc tất cả mọi người sẽ luôn nhiều sức khoẻ, sống thật hạnh phúc, mình sẽ chúc như vậy thôi vì với mình đấy là 2 điều quan trọng nhất".

Hoa hậu H'Hen Niê: "Khép lại năm 2020, một năm thật nhiều điều ý nghĩa với Hen, cũng có nhiều chuyện vui chuyện buồn, nhưng tất cả là bài học sống quý báu giúp Hen trưởng thành hơn. Một năm không còn là đương kim hoa hậu, có những hướng đi mới cho bản thân nhưng qua đó Hen biết được mình mạnh mẽ thế nào, mình có thể làm được gì. Hen cảm ơn các anh chị báo chí đã luôn thương yêu, quan tâm Hen. Hen cũng xin cảm ơn các tổ chức, thương hiệu đã tin tưởng chọn Hen đồng hành làm đại sứ. Một năm với những tâm nguyện, sứ mệnh mà Hen vẫn luôn theo đuổi về nữ quyền, về các hoạt động về phụ nữ & trẻ em, đồng hành cùng Liên hợp Quốc, Unicef, WHO, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Room to Read, Quỹ Vừ A Dính… và Hen vẫn luôn hi vọng sẽ làm được nhiều điều hơn nữa cho các đồng bào dân tộc thiểu số anh em Việt Nam. Và... cảm ơn thật nhiều mối duyên với điện ảnh, một vai diễn hành động rất thú vị, cũng làm Hen bị bầm dập nhiều lắm nhưng càng tìm hiểu, càng dấn thân thì càng thích. Hy vọng những sự cố gắng, đầu tư của mình sẽ được khán giả yêu thương khi bộ phim ra mắt vào năm sau".

Á hậu Hoàng Thuỳ đăng tải loạt ảnh gợi cảm và hứa hẹn về một Hoàng Thuỳ mới mẻ, đột phá trong năm 2021.

Á hậu Diễm Trang: "2020 là năm quá đặc biệt, không khí chào đón năm mới cũng không như mọi năm vì cả thế giới chống chọi với COVID-19. Trang vừa về nước và rất vui khi sắp được hoà vào không khí giao thừa khi làm countdown tại Hà Nội".

Á hậu Võ Hoàng Yến: "Xin chào ngày cuối cùng của năm. Hãy nói lên điều ước của bạn trong năm mới 2021 nào. Tớ ước 1 năm 2021 bình an, đại dịch sẽ chấm hết hoàn toàn, trả lại cuộc sống vô tư cho toàn Xã Hội".

Hoa hậu Khánh Vân đăng tải loạt ảnh tràn đầy năng lượng tích cực để chuẩn bị chào đón năm 2021.

Á hậu Hoàng My chia sẻ sẽ mặc bộ váy hồng để đi countdown đón năm 2021 cùng bạn bè.

Á hậu Kiều Loan: "2020 với LONA là một năm của ĐAM MÊ và TÌNH YÊU. LONA muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả ekip, mọi người đã luôn yêu thương, bên cạnh góp ý để LONA từng ngày hoàn thiện mình hơn. Trong 2021, LONA sẽ nổ lực hơn nữa để hoàn thành những dự án mới, gởi đến mọi người 1 hình ảnh LONA chỉn chu và rõ ràng màu sắc hơn. Được làm những điều đam mê và làm hết mình nên chắc có lẽ LONA không có quá nhiều tiếc nuối, chỉ có một mong muốn sang năm mới chúng ta sẽ đẩy lùi tình hình dịch bệnh, hăng say làm việc để quay về cuộc sống bình thường".

Á hậu Kim Duyên: "Nay Duyên bật chế độ chanh xả. Còn các bạn thì bật chế độ gì để đón năm mới?".

Minh Tú đăng ảnh bikini nóng bỏng để chào tạm biệt năm 2020. "Tổng kết 2020: Được Sống ở BALI 6 tháng. Được Nợ: Nhiều Cái IP12 pro max 256G. Được Khán Giả yêu thương. Được Tổ Quốc mang Liễu về nhà dùm. Vẫn chưa chống lầy nhưng vẫn vui".

Á hậu Thuý An: "Kết sổ năm 2020. Chào đón năm 2021 là có thêm được anh bạn đồng hành cùng mình trong hành trình tới. Ngày đặc biệt hôm nay của 3 năm trước nên quyết định công khai Anh bạn".

Á hậu Thuý Vân đăng tải ảnh chồng con là gọi đây là doanh thu của cô trong năm 2020.

