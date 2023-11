Con gái cao 1m80 của Chân Tử Đan chuộng mặc ngắn, bó sát tôn chân dài 1m1

Chân Tế Như sở hữu chiều cao ấn tượng, nhan sắc nổi bật.

Ở tuổi 19, con gái lớn của Chân Tử Đan là Chân Tế Như (tên tiếng anh là Jasmine Yen, sinh năm 2004) lấn sân showbiz, khi gia nhập vào một công ty giải trí, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Cô phát hành MV mang tên TBH (i don't know why this in't working) vào tháng 7/2023. Thời gian gần đây, cô tung video khoe khả năng vũ đạo, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước khi bước chân vào Cbiz, cô dã là gương mặt chú ý trên truyền thông lẫn mạng xã hội vì có bố là ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan và mẹ là hoa hậu Uông Thi Thi.

Chân Tế Như sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu thời trang tôn dáng đẹp.

Chân Tế Như và gia đình.

Mới đây, các trang tin của Trung Quốc đồng loạt đưa tin con gái ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan là một trong 10 tiểu thư quyền quý sẽ tham gia Bal des Debutantes - dạ vũ dành cho cho giới quý tộc trên khắp thế giới, được tổ chức ở Paris (Pháp) vào ngày 25/11 tới đây. Bal des Debutantes từng được tạp chí nổi tiếng Forbes bình chọn là 1 trong 10 bữa tiệc thời trang hấp dẫn nhất hành tinh, nơi các chàng trai, cô gái trẻ sẽ khoác lên mình những bộ trang phục được may đo riêng đến từ những nhà thiết kế, hãng thời trang lớn trên thế giới. Nhiều người tò mò Chân Tế Như sẽ diện gì trong sự kiện lớn lần này.

Ở tuổi 19, cô sở hữu chiều cao 1m80 nổi bật. Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ, đồng thời nhờ chăm chỉ tập luyện kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học trong suốt quá trình dậy thì mà vóc dáng Chân Tế Như ngày càng hoàn thiện, đẹp quyến rũ ở tuổi trưởng thành. Chính vì thế, cô nàng tự tin theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. Trong đó, các mẫu váy ôm sát body, chân váy ngắn tôn đôi chân dài 1m1 luôn là lựa chọn hàng đầu của mỹ nhân này ở cả đời thường lẫn khi tham gia các sự kiện hay thậm chí là trong các MV ca nhạc của mình.

Việc xây dựng được phong cách riêng cùng lợi thế vẻ ngoài cũng giúp Chân Tế Như đắt show làm mẫu, chụp hình cho các trang bìa tạp chí thời trang.

Cùng xem thêm một số sự lựa chọn thời trang gần đây của Chân Tế Như:

Chân Tế Như chuộng mốt váy ngắn, làm nổi bật đôi chân thon, dài.

Người đẹp khéo léo mix&match cùng các loại phụ kiện như mũ, giày,... để tổng thể thêm phần thu hút hơn.

Trang phục giúp Chân Tế Như khoe trọn đường cong hình thể nóng bỏng, với vòng eo thon, vòng 1 đầy đặn cùng đôi chân dài.

Chân Tế Như yêu thích những mẫu đầm hai dây, ôm sát hình thể khi tham gia các sự kiện.

