Danh tính cô gái có gương mặt thiên thần, vóc dáng nóng bỏng thích mặc đồ tập gym leo núi

Cô gái diện đồ tập gym leo núi gây chú ý.

Mới đây trên mạng xã hội Weibo chia sẻ hình ảnh một người đẹp diện đồ tập gym leo núi. Khoảng vài năm trở lại đây, xu hướng diện đồ tập leo núi của các người đẹp không còn xa lạ. Song nhan sắc cùng thân hình chuẩn đẹp của cô gái này gây chú ý hơn cả. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ khen ngợi cô gái có "Gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ".

"Xinh quá", "Cô gái có body chuẩn đẹp nhất mà tôi từng biết", "Đồ tập thật sự tôn dáng của cô gái này", "Xinh như thiên thần là có thật", "Tôi đã rất tò mò về danh tính của cô gái này",... là những bình luận của cư dân mạng.

Huang Shangyan.

Rất nhanh sau đó, dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của người đẹp này. Đó là Huang Shangyan (Rubis) - được mệnh danh là nữ thần âm nhạc nhờ vào nhan sắc, gu thời trang và tài năng âm nhạc. Theo đó, mỹ nhân này tốt nghiệp Khoa Âm nhạc Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan. Được biết, cô bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi, tiếp tục phát huy đam mê và tài năng khi lớn lên.

Hiện tại, cô vừa biểu diễn, tổ chức các buổi hòa nhạc, vừa làm mẫu. Cô cũng là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, cô thu hút tới hơn 531 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Tại đây, người đẹp này thường xuyên chia hình ảnh đi leo núi. Theo Huang Shangyan đây là bộ môn yêu thích, đam mê, giúp cô cải thiện sức khỏe vóc dáng lẫn tinh thần.

Huang Shangyan chọn đồ tập gym leo núi.

Cô chọn diện đồ tập gym khi leo núi, bởi nó mang lại cảm giác thoải mái, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, đồng thời cũng giúp tôn dáng. Những chiếc quần ôm từ dáng ngắn, dáng lửng đến dáng dài là item thường xuyên được cô chọn diện.

Song, không phải ai cũng biết cách chọn đồ tập gym đi leo núi đúng cách. Vì thiết kế bó sát nên kiểu quần này dễ gây ra sự cố hằn "vùng nhạy cảm" hoặc làm lộ nội y. Bạn nên chọn những trang phục vừa vặn với số đo hình thể, nếu quần, áo chật sẽ dễ bị bó quá mức còn quần, áo rộng lại không ôm dáng. Bên cạnh đó, chọn chất liệu của đồ tập cũng rất quan trọng, nên chọn quần, áo dày dặn, không nên chọn những chiếc quần quá mỏng vì thiếu an toàn. Chất liệu thấm hút mồ hôi và co giãn thích hợp cho việc tập luyện. Kiểu nội y màu nude, không có đường viền là sự lựa chọn an toàn nhất.

Những thiết kế này giúp tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp của Huang Shangyan.

Bạn nên chọn mua những thiết kế chuyên dụng cho dân leo núi. Đó là những bộ đồ có độ co giãn cao, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc, có khả năng chống nước, chống nắng,...

Đời thường, Huang Shangyan theo đuổi phong cách thanh lịch, gợi cảm trong chừng mực.

Huang Shangyan đẹp quyến rũ trong dáng váy ôm sát body, hở lưng màu tím.

Người đẹp yêu thích những mẫu váy ôm, cắt xẻ, tôn dáng đẹp trong chừng mực.

Huang Shangyan phối bra cùng quần jeans, khoe vẻ cá tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong chuyến du lịch mới đây.

Có lúc cô làm mới mình với phong cách cá tính, trẻ trung và năng động khi phối áo thun, áo croptop cùng chân váy ngắn.

