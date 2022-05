Con dâu David Beckham quá táo bạo khi "lên đồ" dự thảm đỏ Met Gala 2022

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 11:18 AM (GMT+7) Chia sẻ

Siêu tiệc thời trang Met Gala năm nay đã chứng kiến nhiều màn "lên đồ" cực kỳ ấn tượng.

Met Gala 2022 chắc hẳn là sự kiện thời trang được giới mộ điệu trông chờ nhất năm, đặc biệt là sau thời gian các sự kiện văn hóa giải trí phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Với chủ đề "In America: An Anthology of Fashion" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của sự hào nhoáng, xa xỉ của nền thời trang Hoa Kỳ.

Tại đây, rất nhiều người đã có dịp thể hiện gu thời trang của mình trên thảm đỏ, tất nhiên có cả ấn tượng lẫn thảm họa. Không ít người đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính và quan khách bởi style “độc- dị-lạ” của mình.



Trong bộ váy xẻ tà cao, khoét ngực sâu của Saint Laurent, bà xã Justin Bieber tự tin khoe dáng người mẫu của mình. Có thể nói, thiết kế ấn tượng này đã nhanh chóng trở thành 1 trong những trang phục táo bạo nhất thảm đỏ Met Gala 2022.

Con dâu của David Beckham- Nicola Peltz cũng rất nổi bật trên thảm đỏ khi diện chiếc váy xuyên thấu với phần tay bay bổng và xẻ ngực hình U từ thương hiệu yêu thích Valentino. Thiết kế thể hiện được phong cách riêng của nữ chủ nhân: đơn giản nhưng phải có điểm nhấn sexy.

Cara Delevingne cũng gây sốc khi để lộ ngực trần trên thảm đỏ. Lúc đầu, cô nàng siêu mẫu xuất hiện khá chỉn chu trong bộ vest đỏ cách điệu nhưng sau đó người đẹp đã táo bạo có màn “lột đồ” đầy bất ngờ, khoe tỷ lệ cơ thể chuẩn của mình.

Vanessa Hudgens thu hút diện chiếc váy ren dài trong suốt lộ hoàn toàn nội y nhưng vẫn được khen ngợi. Có vẻ như phong cách xuyên thấu rất được lòng các người đẹp mỗi lần dự thảm đỏ.

Tuy xuất hiện tại thảm đỏ không mấy ấn tượng nhưng bữa tiệc hậu Met Gala 2022, Kendall Jenner đã nhanh chóng lấy lại spotlight với trang phục xuyên thấu, lấy cảm hứng từ váy ngủ.

Không hổ danh là "trời sinh một cặp", cô bạn thân Bella Hadid cũng không hề kém cạnh Kendall Jenner. Cô diện chiếc váy ren xuyên thấu, có phần ngực và lộ nội y rất táo bạo.

"Chặt chém" thảm đỏ ban ngày chưa đủ, khi dự tiệc tối của Met Gala Hailey Bieber lại chuộng style kiệm vải, khoe tối đa hình thể.

Nữ diễn viên người Anh Lily James và chiếc váy tím lấp lánh kim sa với điểm nhấn kim băng ghép nối 2 mảnh váy trước sau cực kỳ độc đáo và lạ lẫm.

Nguồn: http://danviet.vn/con-dau-david-beckham-qua-tao-bao-khi-len-do-du-tham-do-met-gala-2022-50202245...Nguồn: http://danviet.vn/con-dau-david-beckham-qua-tao-bao-khi-len-do-du-tham-do-met-gala-2022-50202245111918569.htm