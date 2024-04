"Hot girl tạp hoá xứ Thanh" mặc áo tắm, tôn 3 vòng nóng bỏng, hot nhất kỳ nghỉ lễ

Mới đây, hot girl Hàn Hằng đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn trai, gây chú ý trên MXH. Cô nàng lựa chọn đồ bơi 2 mảnh màu ghi xám phối cùng quần short đai chun nhún bèo vô cùng điệu đà, nữ tính. Để hoàn thiện set đồ, Hàn Hằng mix cùng dây chuyền hoạ tiết hoa và dép cói, túi cói. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen cho vẻ ngoài tươi trẻ, quyến rũ của Hàn Hằng: "Vẻ đẹp của chị là ước mơ của em", "Mê body của Hằng", "Xinh quá",...

Tuy vậy, ở một số hình ảnh trực diện, do áo tắm co giãn, trơn, để lộ đường hằn miếng mút ngực. Đây cũng là nhược điểm của một số bộ đồ bơi có kèm theo miếng đệm ngực được may liền ở bên trong.

Thông thường, đồ bơi mà các cô gái mặc sẽ dùng mút xốp rời chỉ có 1 size duy nhất, không giúp nâng vòng 1 rõ rệt như những mẫu áo lót thông thường. Chính vì thế, một số người đẹp sẽ dùng thêm miếng mút ngực dày hơn hoặc là loại dán trực tiếp lên da và có hình bán nguyệt, hình cánh bướm. Dù vậy, nó sẽ không đồng nhất với phom của xốp ngực nên dễ gây ra hậu quả lỗi trang phục.

Trang Pháp gặp sự cố với áo tắm khi bị lộ miếng mút.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể dùng miếng mút ngực loại silicon hay nhựa dẻo tổ ong được ra đời có thể mặc kèm trang phục xuyên thấu hoặc áo tắm. Có loại độn dày 35mm, rất tiện dụng lại có khả năng nâng vòng 1, không thấm nước cũng không để lộ đường viền lại có thể cắt chỉnh thành những miếng vừa vặn với khuôn ngực.

Với những cô gái sở hữu vòng 1 đầy đặn nên cân nhắc dùng miếng mút mỏng, nhẹ vì khi bị ngấm nước, nó có thể bị xô lệch, khiến người mặc bị mất điểm vì bộ đồ thiếu chỉn chu. Ngoài ra, một bộ đồ bơi vừa vặn với cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Đối với bikini quá rộng và nhiều vải thừa, sẽ tạo nên những khoảng hở, làm cho miếng mút bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]