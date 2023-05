Cô giáo tiếng Anh Hà Nội gây chú ý với hình ảnh đời thường khi thi hoa hậu

Thí sinh hoa hậu Lê Hoàng Thu Anh.

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023 là cuộc thi sắc đẹp lần đầu được tổ chức bởi công ty Sen Vàng, với tiêu chí tìm ra những cô gái tài năng, thông minh, mang đậm nét đẹp thuần Việt ở khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Dù lần đầu tổ chức nhưng cuộc thi nhận được tín hiệu tích cực từ fan sắc đẹp. Các thí sinh dần lộ diện, họ đều là những cô nàng xinh đẹp, có học thức.

Một trong những thí sinh nhận được sự quan tâm của công chúng khi đăng ký dự thi online là Lê Hoàng Thu Anh (Hà Nội). Cô đạt được thành tích khủng trong học tập:

- Thạc sĩ ngành TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) – Đại học Birmingham, Vương quốc Anh (University of Birmingham, United Kingdom).

- Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Biên - phiên dịch Tiếng Anh – khoa Chất lượng cao (Honours Programme) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

- Đạt chứng chỉ Tiếng Pháp B2 CEFR.

Hiện tại, Thu Anh đang là giảng viên tiếng Anh.

Đến với cuộc thi, Thu Anh cho biết, trong những năm tháng học tập, cô đã phấn đấu không ngừng trong việc trang bị kiến thức cho bản thân để có thể làm việc và cống hiến với ngành nghề và chuyên môn đã chọn. Là một người con gái hiện đại và năng động, cô mong muốn được thử sức mình trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, điều cô còn thiếu sót chính là sự tự tin.

Đến với cuộc thi, cô mong muốn có thể khắc phục được điều này, học được cách tự tin, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể hoàn thiện bản thân cũng như giúp ích thật nhiều cho công việc giảng dạy tiếng Anh cũng như làm MC song ngữ.

Hình ảnh đời thường của Thu Anh.

Thân hình săn chắc của cô giáo tiếng Anh được phô diễn ấn tượng qua đồ bơi 2 mảnh.

Nữ giảng viên sinh năm 1998 sở hữu gương mặt như búp bê. Trên trang cá nhân, Thu Anh thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống đời thường. Cô có phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm. Thân hình cân đối và săn chắc giúp Thu Anh dễ dàng mặc đẹp nhiều phong cách khác nhau.

Khác với những năm trước đó, hoa hậu của những năm gần đây đều là những bạn trẻ năng động. Họ tự do thể hiện cá tính thời trang theo cách riêng, hiện đại nhưng không ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Với những thí sinh hoa hậu có cơ hội học tập và sinh sống tại nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng được thể hiện đôi phần qua phong thái bên ngoài. Nên, hình ảnh đời thường của các thí sinh hoa hậu luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của công chúng.

Bên cạnh phần giới thiệu về bản thân, những hình ảnh trên mạng xã hội sẽ là tiêu chí đánh giá ban đầu của người hâm mộ dành cho các thí sinh. Từ đó, fan sắc đẹp có những ấn tượng ban đầu về người mà họ "bỏ phiếu" cho ngôi vị cao nhất trong cuộc thi.

Nguyễn Thảo Vy (Bình Định) tốt nghiệp tại Trường Đại học Quốc Tế - Đại Học Quốc gia TP.HCM. Thảo Vy gây tượng với nét đẹp thuần khiết cùng với những thành tích học tập nổi bật: Khả năng tiếng Anh IELTS 6.0, Hoa khôi duyên dáng sinh viên Bình Định 2023, học bổng khuyến khích học tập Trường Đại học Quốc tế, giải 3 IU The Leader 2018, giải khuyến khích Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh lớp 11,12, chủ nhiệm CLB Nghệ Thuật Trường Quốc học Quy Nhơn.

Thí sinh Lê Thị Thảo (Hải Phòng) có thành tích: Bằng giỏi chuyên ngành Kinh tế - Ngoại thương Đại học Hàng hải Việt Nam, đạt thành tích xuất sắc trong công tác lễ tân ngoại giao năm 2020 TP Hải Phòng, từng giữ chức Phó chủ nhiệm CLB Ngoại giao của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

