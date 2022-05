9 chiếc váy cưới nổi đình đám trong lịch sử thế giới

Dưới đây là những chiếc váy từng gây được nhiều sự chú ý của truyền thông thế giới.

Váy cưới của công nương Diana

Chiếc váy cưới được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử không ai khác chính là Công nương Diana xứ Wales. Kết hôn với Thái tử Charles tại Nhà thờ St. Paul vào năm 1981, Công nương Diana mặc một chiếc váy lộng lẫy được trang trí bằng ren, sequins và 10.000 viên ngọc trai, tất cả đều được thêu tay tinh xảo. Váy cũng có đường viền dài 6m, dài nhất trong lịch sử. Chiếc váy cưới sang trọng được định giá vào thời điểm đó là 151.000 bảng Anh.

Váy cưới của Victoria Beckham

Victoria Adams kết hôn với cầu thủ bóng đá David Beckham tại Lâu đài Luttrellstown, Ireland năm 1999. Cô diện chiếc đầm bó màu sâm panh của Vera Wang làm nổi bật cơ thể và phần chân váy phồng với đuôi váy dài 20m.

Váy cưới của Beyoncé

Năm 2008, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Beyoncé kết hôn với Jay-Z trong chiếc váy cưới không phải hàng hiệu xa xỉ. Thay vào đó, đó là một chiếc váy cưới do chính mẹ cô, Tina Knowles thiết kế và may đo. Đây lại là một đám cưới khác thu hút sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới

Váy cưới của Công nương Kate

Vào tháng 4 năm 2011, người ta chú ý đến lễ cưới của Kate Middleton, người đã trở thành Catherine - Nữ công tước xứ Cambridge như ngày nay. Đó là lễ cưới hoành tráng với chiếc váy cưới váy thanh lịch được làm bằng chất liệu ren xuyên thấu. Đây là một chiếc váy được may đo đặc biệt từ thương hiệu Alexander McQueen.

Váy cưới của Kate Moss

Siêu mẫu Kate Moss kết hôn với Jamie Hince, thủ lĩnh của The Kills vào năm 2011 trong một chiếc váy trắng ngà với những đường thêu tinh xảo của John Galliano. Tuy chiếc váy cưới đem đến cảm giác đơn giản nhưng lại rất ấm áp, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Váy cưới của Kim Kardashian

Năm 2014, Kim Kardashian kết hôn với rapper Kanye West trong chiếc váy cưới dài tay cầu kỳ với những chi tiết ren sexy. Đó là chiếc váy của thương hiệu xa xỉ Givenchy Haute Couture do Riccardo Tisci thiết kế.

Váy cưới của Angelina Jolie

Đám cưới nổi tiếng thế giới của cặp đôi siêu sao Angelina Jolie và Brad Pitt năm 2014 là đám cưới lớn nhất trong năm thu hút sự chú ý của khán giả. Angelina Jolie diện chiếc váy bằng vải lụa trắng với các chi tiết bắt mắt của Versace. Và chiếc váy cưới này là do Donatella Versace thiết kế với những nét vẽ đặc biệt từ những đứa con của cặp sao.

Váy cưới của Meghan Markle

Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry vào năm 2018, đánh dấu việc bước chân chính thức vào Hoàng gia Anh. Đây là một đám cưới hoàng gia tuyệt vời khác thu hút sự chú ý rất lớn trên thế giới vào thời điểm đó. Meghan Markle mặc một chiếc váy cưới tối giản được thiết kế bởi giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller, người sau đó đóng trò chủ chốt của hãng Givenchy.

Váy cưới của Hailey Bieber

Hailey Bieber đám cưới với siêu sao Justin Birber trong bộ váy được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh của Off-White. Chiếc váy có phong cách thời trang dạo phố đặc trưng của Abloh và được trang trí bằng ngọc trai cùng hình thêu phức tạp với logo của Off-White. Một món đồ khác đáng chú ý là mạng che mặt của Hailey có dòng chữ thêu "TILL THE DEATH DO US PART” (cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta).

