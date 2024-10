Các mỹ nhân phim Việt "giờ vàng" VTV từng tham gia thi nhan sắc, có người đoạt danh hiệu Á hậu 1

Trong nhiều năm qua, những nữ chính trong các bộ phim "giờ vàng" của VTV đã trở thành những tên tuổi nổi bật, thu hút sự chú ý của công chúng. Họ không chỉ có khả năng diễn xuất đa dạng mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ theo thời gian. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi tỏa sáng trên màn ảnh, nhiều nữ diễn viên này từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đạt được những thành tích ấn tượng.

1. Hồng Diễm

Hồng Diễm sinh năm 1983 là một trong những bóng hồng nổi bật nhất trên khung "giờ vàng" của VTV. Xuyên suốt các bộ phim, Hồng Diễm với gương mặt xinh đẹp, phúc hậu đậm chất Á đông đã gây thương nhớ cho khán giả. Được biết, trước khi bén duyên với diễn xuất, Hồng Diễm đã hoạt động với tư cách là một người mẫu.

Hồng Diễm nhiều năm qua vẫn luôn nằm trong top nhưng bóng hồng xinh đẹp nhất của "vũ trụ VFC"

Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng siêu chuẩn của Hồng Diễm thời điểm mới vào nghề đã giúp cô bước chân vào showbiz với vai trò là một người mẫu.

Sở hữu chiều cao 1,67m cùng với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, Hồng Diễm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà thiết kế. Vì vóc người nhỏ so với đồng nghiệp, cô thường được chọn là gương mặt mở màn (first face) khi catwalk. Năm 2004, cô dự thi Hoa hậu Ngọc trai phương Đông và vào Top 10.

Với nhan sắc nổi bật, Hồng Diễm cũng từng thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp và lọt vào Top 10.

Dù đã bước sang tuổi 40, Hồng Diễm vẫn duy trì được vẻ đẹp tươi trẻ và cuốn hút nhờ lối sống lành mạnh và sự chăm sóc bản thân. Sau khi trải qua sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thậm chí nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ hơn cả thời thanh xuân. Hồng Diễm thường nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp nền nã, giản dị nhưng vẫn toát lên sự quý phái, đặc biệt là khi cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và sự kiện thảm đỏ.

Hồng Diễm ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước vào độ tuổi 40.

2. Thu Quỳnh

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Thu Quỳnh không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất đa dạng mà còn ở nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Năm 2016, Thu Quỳnh dậy sóng màn ảnh khi hóa thân vào vai My sói đầy sắc sảo và cá tính.

Thu Quỳnh là một trong những người đẹp nổi bật của VTV khi có thể hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau và luôn rất thành công.

Khi còn là sinh viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Lúc ấy cô mới 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1m66 và số đo ba vòng 81-62-88 cm. Với gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, Thu Quỳnh đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào. Mặc dù không sở hữu chiều cao nổi bật, cô đã xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc. Dù không giành được giải thưởng, màn thể hiện của Thu Quỳnh trong đêm chung kết vẫn được đánh giá cao.

Trước khi trở thành mỹ nhân được săn đón của VTV, Thu Quỳnh cũng từng thử sức tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc.

Hiện tại, Thu Quỳnh đã trở thành mẹ của hai con. Cô không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp với nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, mà còn không ngại phá bỏ những giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen về sắc vóc ngày càng quyến rũ, không có nhiều thay đổi ngay cả sau khi sinh con.

