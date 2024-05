Bruna Marquezine, Uma Thurman vào top sao mặc đẹp ở Met Gala với đầm Tory Burch

Được khán giả quen mặt qua bom tấn siêu anh hùng Bluee Beetle, Bruna Marquezine cũng đồng thời là người mẫu với 45 triệu lượt theo dõi Instagram và là nhà thiết kế nổi tiếng. Không chỉ tài năng, Bruna còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang ấn tượng, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ sau những lần tỏa sáng tại MET Gala. Sự kiện năm 2024 cũng chứng kiến Bruna với thiết kế tinh tế tới từ thương hiệu Tory Burch, sánh vai bên đả nữ huyền thoại Uma Thurman.

Bruna Marquezine và Uma Thurman diện thiết kế của Tory Burch - người cũng xuất hiện tại chính giữa bức hình - tại sự kiện MET Gala 2024 với chủ đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tái thức tỉnh).

Bruna Marquezine được Tory Burch trao cho bộ váy mang đậm cảm hứng lãng mạn, đồng thời vẫn phảng phất hơi thở hiện đại, gợi cảm.

Đả nữ không tuổi Uma Thurman chiếm trọn mọi ánh nhìn với tạo hình lộng lẫy của một bà hoàng cổ tích Đây không phải lần đầu Bruna Marquezine chọn mặc Tory Burch cho các sự kiện quan trọng. Vào năm 2023, Bruna Marquezine đã tham dự sự kiện MET Gala với một thiết kế độc đáo của thương hiệu Tory Burch. Chiếc váy dạ hội màu đen được cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong quyến rũ của Bruna. Điểm nhấn của bộ trang phục là phần tua rua dài lấp lánh, uyển chuyển thu hút ánh nhìn theo mỗi bước đi. Thiết kế không chỉ tôn lên vẻ đẹp của Bruna mà còn thể hiện tinh thần của chủ đề MET Gala 2023 "In America: An Anthology of Fashion". Chiếc váy mang đậm dấu ấn thời trang Mỹ với sự táo bạo, phá cách pha chút cổ điển, thể hiện óc sáng tạo đồng điệu của Tory Burch và Bruna Marquezine.

Bruna Marquezine đại diện cho hình ảnh quý cô hiện đại mà Tory Burch muốn xây dựng. Những thiết kế thường hướng đến hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin, độc lập và chuộng chiết trung như Bruna yêu thích. Sự kết hợp này là minh chứng hoàn hảo cho phong cách thời trang hiện đại và tinh tế kiểu Mỹ, đề cao quyền lực mềm mại của phái đẹp và thời trang một cách tự nhiên.

