Nhóm nhạc nữ diện đồ quá ngắn

Trang phục diễn trên sân khấu ca khúc mới Klaxoncủa nhóm nhạc (G)I-DLE tạo tranh luận trái chiều. 5 cô gái diện trang phục áo crop, quần đùi phối màu thể hiện chủ đề mùa hè hợp với bài hát.

Tuy vậy, khán giả cho rằng trang phục quá ngắn, nhất là quần đùi cũn cỡn, cạp thấp, lộ quần bảo hộ bên trong. Các cô gái (G)I-DLE còn phải thực hiện nhiều động tác vũ đạo ngồi, trườn xuống sàn.

Nhiều khán giả chia sẻ sốc khi xem màn trình diễn của nhóm trên show ca nhạc, vì trang phục ngắn, bó sát.

Đồ diễn ngắn, lộ quần bảo hộ của 5 thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE.

“Bộ đồ diễn quá hở hang, tôi thấy cả quần bảo hộ bên trong. Tại sao đồ bảo hộ lại dài hơn cả trang phục chính”, “Quá ngắn… Tôi hiểu concept mà họ hướng tới, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với nhóm”, “Tôi đã bị sốc sau khi nhìn thấy họ trên Music Bank. Quần short quá ngắn và bó”… khán giả chỉ trích trang phục diễn ngắn cũn cỡn của nhóm.

Khi khán giả phản ánh về đồ diễn không phù hợp với thành viên Shuhua: "Quần của bạn quá ngắn", và nhận được lời đáp trả của nữ thần tượng: "Do chân tôi quá dài thôi”.

Những năm đầu ra mắt, Shuhua là thành viên thường xuyên diện đồ kín đáo. Cô từng tuyên bố không thích nhuộm tóc, trang điểm đậm và khó chịu khi bị ép mặc hở. Gần đây, thần tượng người Trung Quốc chịu thay đổi để phù hợp với hình ảnh của nhóm.

Trong MV Klaxon, các cô gái diện trang phục và vũ đạo táo bạo, theo đuổi phong cách gợi cảm. Vì thế những bộ đồ ngắn, hở da thịt của (G)I-DLE không khiến nhiều người ngạc nhiên.

Một số khán giả cho rằng nhiều người đang quá khắt khe với nhóm. Ở thế hệ hai, không ít ca sĩ, nhóm nhạc nữ từng theo đuổi hình tượng sexy, nữ hoàng mùa hè, điển hình là Sistar.

Tuy vậy, thời điểm hoạt động, chính Sistar cũng nhận nhiều chỉ trích vì trang phục “nóng mắt”. Tung MV I like that, nhóm nhạc nữ 4 thành viên bị giễu cợt bởi trang phục như khăn tay. Các cô gái diện áo yếm, quần short siêu ngắn trình diễn. Sau này, Sistar vẫn trung thành với phong cách “mát mẻ”, khoe đường cong cơ thể. Nhờ có âm nhạc chất lượng như Touch my body, Shake it… nhóm trở thành nữ hoàng mùa hè, khán giả bớt khắt khe hơn về thời trang diễn.

