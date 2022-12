Bộ trang sức đắt giá của Anne Hathaway hot nhất 2022?

Anne Hathaway tại Liên hoan phim Cannes

Tại Liên hoan phim Cannes 2022 năm nay, chúng ta vô cùng sửng sốt trước nghị lực không ngừng nghỉ của Anne Hathaway. Một trong những khoảnh khắc yêu thích của chúng ta dành cho cô? Cô ấy xuất hiện trên sàn diễn cho bộ phim Armageddon Time, nơi nữ diễn viên đeo một chiếc vòng cổ Bulgari Mediterranean Reverie.

Jisoo của Blackpink cho Cartier

Đi đầu trong cả K-pop và thời trang là bộ tứ Blackpink. Và năm nay, Jisoo chắc chắn đã làm dậy sóng làng trang sức khi cô được vinh danh là đại sứ của Cartier. Có thể cảm nhận được vẻ sang trọng của cô ấy và chúng ta rất vui mừng được biết cô ấy sẽ mang đến điều gì khác cho cái tên Cartier vào năm 2023.

Fendi

Nhà mốt đảm bảo rằng bộ sưu tập Trang sức cao cấp đầu tiên của họ sẽ phải được chú ý. Fendi ra mắt bộ sưu tập màu vàng tại buổi trình diễn thời trang cao cấp Thu/Đông 2022, nơi những viên pha lê Flavus (tiếng Latinh nghĩa là màu vàng) tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chúng ta đặc biệt yêu thích chi tiết chữ lồng FF gần như hình học của bộ sưu tập này, phản ánh nét đặc trưng của Fendi.

“Lose Yourself in Love”

Bản thân Tiffany & Co. và Nữ hoàng Queen Bey đã có một mối quan hệ hợp tác huyền thoại trong năm nay, với điểm thu hút chính là bộ phim Lose Yourself in Love. Lấy cảm hứng từ kỷ nguyên Studio 54 mang tính biểu tượng ở Thành phố New York, bộ phim dài một phút này có sự góp mặt của Beyonce, chìm sâu trong văn hóa câu lạc bộ đêm và sự cuồng nhiệt, mang đến nhiều bộ sưu tập khác nhau của Tiffany & Co.

Thời trang leaf của Julia Fox

Julia Fox luôn có ảnh hưởng lớn đã có rất nhiều khoảnh khắc khó quên trong năm nay, nhưng có một khoảnh khắc đặc biệt nổi bật với chúng ta: chiếc váy và bông tai chiếc lá DIY của cô ấy. Người mẫu đã sử dụng những chiếc lá mùa thu thật từ công viên và nhúng chúng vào nhựa cây, trước khi tạo cho mình một kiểu dáng hoàn chỉnh. Trang sức cơ thể nhiều hơn quần áo, sự đổi mới của cô ấy một lần nữa chiếm ưu thế. Ai nói trang sức luôn phải đắt tiền?

Vàng vĩnh cửu

Năm nay, Sana của Twice nhiều lần gây chú ý. Kể từ khi xuất hiện tại show diễn Xuân/Hè 2023 của Prada, nữ ca sĩ người Nhật Bản đã thu hút nhiều sự chú ý với nhà mốt. Và cuối năm nay, cô trở thành một trong những gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Trang sức cao cấp của Prada "Eternal Gold", nơi nét quyến rũ sang trọng của cô thể hiện được bản chất của nhà mốt.

“Unexpected Wonders”

Khi huyền thoại gặp huyền thoại, bạn sẽ nhận được chiến dịch "Unexpected Wonders" của Bulgari. Trong bộ phim do Paolo Sorrentino đạo diễn này, Zendaya và Hathaway lang thang trong một thế giới lãng mạn và đầy hoa. Bộ đôi sang trọng có phản ứng hóa học tự nhiên và nó thực sự thể hiện sự vượt thời gian.

Into the Wild

Trải nghiệm Into the Wild với Cartier là một bữa tiệc hoành tráng, nơi chính nữ hoàng K-pop đã chào đón chúng ta với sự hiện diện của cô ấy. CL, cùng với hàng loạt người nổi tiếng địa phương như Zoe Tay và Mae Tan, được trang điểm lộng lẫy trong trang sức Panthère de Cartier.

