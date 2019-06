Bí mật về kho nữ trang đắt giá của nữ hoàng Anh

Thứ Hai, ngày 03/06/2019 08:06 AM (GMT+7)

Nữ hoàng Elizabeth - người đứng đầu nền quân chủ 1200 năm, sở hữu một bộ sưu tập những món nữ trang không chỉ đặc biệt mà còn là vô giá. Trong khi một số món được tạo ra cho riêng bà thì cũng có một số được truyền lại từ gia đình hoàng gia qua nhiều thế hệ.

Vương miện Imperial State Crown: Vào ngày 1.1.1967, Nữ hoàng Elizabeth đang đội chiếc vương miện Imperial State cùng với vương trượng và chuỗi vòng kim cương trong phiên khai mạc mới của quốc hội Anh. Đây là chiếc vương miện của hoàng đế hay còn gọi là vương miện truyền ngôi.

Chiếc vương miện này đã được thiết kế và thực hiện thủ công dành cho Đức Vua Geroge VI. 2868 viên kim cương với đường cắt tuyệt đẹp đặt trên trụ bạc, đá quý màu sắc trên trụ vàng, trong đó bao gồm: 17 viên đá sapphires, 11 viên ngọc lục bảo và 269 viên ngọc trai.

Vương miện Burmese Rubies: Hình ảnh Nữ hoàng đội chiếc vương miện được làm từ ngọc ruby đỏ do người dân Myanmar kính tặng trong dịp đăng quang của bà.

Chiếc vương miện này được nạm hoàn toàn bằng kim cương cùng ruby đỏ đến từ Myanmar.

Vương miện The Grand Duchess of Vladimir of Russia: Chiếc vương miện kim cương ngọc trai được Nữ hoàng Elizabeth đội trong dịp 22.5.1978 cùng bộ khuyên tai và vòng cổ ban đầu là một món quà tặng cho Nữ hoàng Victoria.

Chiếc ghim cài hình chiếc nơ kim cương cùng hạt ngọc trai hình giọt nước ban đầu được trao cho Nữ hoàng Mary vào ngày cưới của bà.

Sau này, chiếc vương miện còn được làm một phiên bản khác nạm kim cương xanh thay vì ngọc trai.

Vương miện The Brazilian Aquamarine Parure Tiara: Vương miện đi cùng với bộ khuyên tai, vòng cổ chế tác từ kim cương và ngọc aquamarine, được kính tặng trong lễ đăng quang của bà.

Vương miện The Russian Fringe: Trong một bữa tiệc tại Iceland vào 25.6.1990, Nữ hoàng đội vương miện được làm hoàn toàn bằng kim cương, đây cũng chính là chiếc vương miện bà sử dụng trong lễ cưới với Hoàng thân Phillip năm 1947.

Vương miện The State Diadem: Đây chính là vương miện lâu đời nhất được làm vào năm 1820 dành cho Vua Geogre IV – chú ruột của Nữ hoàng Victoria với 1333 viên kim cương nhưng đã được bỏ đi 11 viên vào năm 1902 để vừa với Nữ hoàng Elizabeth.

Bộ trang sức và vương miện Crown Amethyst Suite of Jewels: Nữ Hoàng Elizabeth diện bộ nữ trang bao gồm vòng cổ, nữ trang và ghim áo là sự kết hợp của kim cương và ngọc thạch anh tím. Đây cũng là một món thừa kế bà nhận được từ mẫu thân của Nữ hoàng Victoria.

Bộ trang sức Cambridge and Delhi Durbar Parure và vương miện The Girls of Ireland: Chuỗi vòng cổ và đôi hoa tai làm bằng ngọc lục bảo emerald được Nữ hoàng kết hợp với vương miện của Nữ hoàng Mary.

Vương miện và bộ trang sức The Victorian Suite of Sapphire and Diamond: Bộ trang sức kim cương đá sapphire gồm có vòng cổ và hoa tai được đặt làm vào năm 1850 bởi Vua George VI cho cô con gái Lilibet nhân dịp đám cưới. Chiếc vương miện đồng bộ được thiết kế năm 1963.

Ghim áo The Lovers Knot: Ghim cài áo kim cương hình chiếc nơ này được Nữ hoàng đeo trong lễ cưới của Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William; được biết đến với cái tên the Lover’s Knot ( tạm dịch: nút thắt tình yêu).

Ghim áo Scarab: Kim cương, vàng và đá ruby đã tạo nên chiếc ghim cài Scarab – được Nữ hoàng vô cùng giữ gìn bởi đây là món quà mà chồng bà, Hoàng thân Phillip đã tặng vào năm 1966.