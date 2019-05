Kiểu mặc như "bán khỏa thân": Chiêu trò gây chú ý nhưng phản tác dụng

Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 17:11 PM (GMT+7)

Tiêu Châu Như Quỳnh, Dương Yến Ngọc, Lê Kiều Như... từng gây chú ý khi mặc như không tương tự siêu mẫu Trung Quốc.

Chiếc váy mặc như không của Sui He gây chú ý trên thảm đỏ LHP Cannes 2019.

Trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 mới đây, siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc - Sui He gây chú ý khi diện chiếc váy của nhà mốt Ralph and Russo. Mặc dù sở hữu dáng vóc đẹp cùng thần thái tạo dáng chuyên nghiệp nhưng chân dài 29 tuổi vẫn lọt Top 10 sao nữ mặc xấu ở Cannes (do Meaww bình chọn). Bởi thiết kế này vô tình gây hiểu lầm Sui He mặc bán khỏa thân nơi đông người.

Chiếc váy của Sui He bị khán giả quê nhà chê bai như: "Trang phục này quá phản cảm", "Thế này được gọi là gợi cảm hả? Thô tục thì có!", "Bộ váy này làm lãng phí vẻ đẹp thanh tú của cô ấy",...

Theo cái nhìn của chuyên gia thời trang - stylist Duy Dương, chiếc váy của Sui He hơi kém duyên nhưng không quá phản cảm. Cụ thể, stylist đánh giá: "Về phom dáng, mẫu váy này khá đẹp, tôn lên được đường cong cơ thể, đủ để tạo điểm nhấn trên thảm đỏ. Váy sử dụng chất liệu bắt sáng rất thời thượng, cách trang điểm, làm tóc cũng hợp. Váy chỉ bị kém duyên do chất liệu quá mỏng, thấy cả nội y bên trong. Cách xử lý tốt nhất là may thêm một lớp lót bên trong cùng tông màu để che đi những phần nhạy cảm."

Dẫu vậy, stylist Duy Dương cho rằng: "NTK dư sức để biết được cách trên. Chỉ là họ muốn nổi bật, muốn phô diễn và muốn ống kính nhiếp ảnh chú ý đến mình nên mới làm vậy. Nhìn chung, bộ váy này không quá phản cảm nhưng cần tinh tế chỉnh lại những chỗ nhạy cảm thì sẽ hoàn hảo hơn khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện lớn như vậy."

Trên trang cá nhân, Sui He đăng ảnh ở những góc chụp nghiêng khoe vòng eo gọn gàng.

Stylist cho biết, các chất liệu như ren, lưới, voan, organza... thường rất mỏng, sẽ gây nên tình trạng hiểu nhầm như váy của Sui He. Đặc biệt trong trường hợp nhiều ánh sáng, bị chiếu đèn flash, thiết kế lại càng lộ liễu.

Ở Việt Nam nhiều sao Việt từng thử nghiệm các kiểu mốt từ chất liệu mỏng như trên đi dự sự kiện. Có thể kể ra như Tiêu Châu Như Quỳnh, Lê Kiều Như, Dương Yến Ngọc... NTK có thể tạo nên những đường xếp mềm mại hoặc đính kết họa tiết, đá hạt dày lên để che những phần nhạy cảm, không bị phô mà vẫn làm tổng thể hài hòa.

Theo stylist Duy Dương, thông thường các ngôi sao sẽ nghiên cứu rất kỹ, chuẩn bị trang phục từ sớm cho sự kiện thảm đỏ. Một vài trường hợp ăn mặc như không là do tham dự với mục đích khác, muốn thu hút ống kính các nhiếp ảnh, muốn xuất hiện trên các mặt báo, muốn chiếm spotlight hoặc vì mục đích nào đó mà họ bất chấp mặc mỏng dù phản cảm hay không.

"Mặc lộ liễu là một cách gây chú ý theo hướng tiêu cực. Nó không làm cho hình ảnh của các ngôi sao tốt đẹp hơn, mà người nhìn chỉ thấy phản cảm và sẽ nhớ tới họ theo chiều hướng tiêu cực là chính", stylist nhấn mạnh.

Cháu gái Lam Trường - Tiêu Châu Như Quỳnh mặc mỏng tang tại sự kiện thảm đỏ Tuần lễ thời trang.

Diệu Huyền, Quế Vân, Lê Kiều Như cũng từng gây xôn xao khi mặc như bán khỏa thân.