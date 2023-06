Acne Studios lăng xê phong cách quần biker, áo ôm sát

Acne Studios đã trở nên nổi tiếng với cách tiếp cận thiết kế độc đáo, mang đến những bộ quần áo dành cho giới tính với vẻ ngoài độc đáo vượt qua những giới hạn truyền thống. Vào mùa Xuân/Hè 2024, bộ phận trang phục nam của Acne Studios quay trở lại thế kỷ 17 và hiện đại hóa tủ quần áo du lịch của thời đại.

Sản phẩm quần áo nam mới nhất của thương hiệu này sẽ thực hiện “Grand Tour” của riêng mình, tạo ra những sản phẩm may mặc cá nhân với một câu chuyện để kể. Mọi kiểu dáng đều thể hiện bản sắc riêng biệt của khách du lịch, lấy cảm hứng một phần từ vải denim cổ điển của Giám đốc Sáng tạo Jonny Johansson.

Bộ sưu tập SS24 của Acne Studios bắt đầu với những chiếc áo chui đầu màu cầu vồng mờ ảo, thắt lưng da có thương hiệu méo mó và đồ lót lộ ra ngoài, tiếp theo là những chiếc áo hoa có họa tiết và những chiếc quần patchwork lịch sử. Thương hiệu đã hợp tác với nghệ nhân làm gốm và thủy tinh người Thụy Điển Per B. Sundberg để tạo ra các bản in và đồ trang sức xuyên suốt bộ sưu tập. Công việc của anh ấy thay đổi từ hàng may mặc này sang hàng may mặc khác, trong khi đội ngũ nội bộ của Acne chế tạo quần dài in hình động vật, áo yếm nạm đinh và áo mưa organza trong mờ. Áo khoác ngoài denim tẩy trắng và áo độn hình học thể hiện bản sắc tương lai, hoàn thiện bộ sưu tập với những chiếc váy in tay do chính Sundberg thiết kế.

