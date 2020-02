Á hậu Việt "ở ẩn" bỗng nổi như cồn trên báo Trung vì xinh như búp bê

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 05:10 AM (GMT+7)

Người đẹp Nông Lưu Thảo xuất hiện trên báo Trung với hình ảnh xinh đẹp, mỹ miều.

Nông Lưu Thảo sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, gợi cảm,

Làng hoa - á hậu Việt lại vừa có thêm một người xuất hiện trên báo nước ngoài vì quá xinh đẹp. Đó là cô gái có tên Nông Lưu Thảo - á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Úc năm 2017. Cô cao 1m69, sở hữu 3 vòng hình thể cân đối 86-58-91 (cm).

Việc bỗng nhiên xuất hiện trên báo Trung khiến cô nàng khá bất ngờ. Người đẹp chia sẻ: "Tôi ít tham gia các hoạt động giải trí lắm. Thời gian tới, tôi cũng chưa có dự định sẽ hoạt động tại showbiz nước mình. Công việc chính của tôi nghiêng về kinh doanh nhiều hơn. Nhưng được báo của bên nước bạn ưu ái, tôi thật sự rất vui vì bản thân được nhớ đến."

Lưu Thảo là á hậu cuộc thi á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Úc năm 2017.

Nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm đặc biệt là gương mặt tựa búp bê là điểm mạnh ngoại hình giúp á hậu Nông Lưu Thảo được đánh giá cao tại đấu trường sắc đẹp. Tuy nhiên, kể từ sau khi thi hoa hậu, cô lại "ở ẩn", không tham gia showbiz. Đây là điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Khi được hỏi về lý do cụ thể, cô cho biết: "Nhớ lại chuyện này, may là có một người anh thân thiết đã giúp tôi có động lực để tham gia cuộc thi lớn như vậy. Nhưng sau đó tôi cảm thấy bản thân không thích showbiz vì không có nhiều thời gian cho gia đình. Và ai cũng biết công việc trong showbiz rất nhiều và phức tạp, nên tôi muốn mình kinh doanh tại nhà để có thể tự do sống cuộc sống mà mình mong muốn."

Nông Lưu Thảo yêu thích phong cách nữ tính.

Ở đời thường, Nông Lưu Thảo là một cô gái ưa thích sự nữ tính, năng động, khỏe khoắn. Dù không tham gia các sự kiện showbiz nhưng cô vẫn lưu ý ăn mặc sao cho người đối diện nhớ về cô với hình ảnh đẹp nhất.

Tránh việc bị chê bai phản cảm, Lưu Thảo yêu cầu bản thân lựa chọn trang phục phải phù hợp hoàn cảnh. Ví dụ như cô ăn mặc giản dị khi đi thăm các em bé mồ côi, mặc gợi cảm một chút khi đi chơi cùng bạn bè nhưng nghiêm túc khi làm việc, gặp gỡ đối tác. Phong cách của Lưu Thảo đa dạng, không theo một xu hướng nhất định nào.

Với thân hình đồng hồ cát, Lưu Thảo phù hợp nhiều kiểu trang phục cỡ S. Tuy nhiên, vòng eo nhỏ quá đôi khi cũng khiến cô gặp khó khăn trong việc mua đồ. Người đẹp mua váy áo vừa ngực thì lại không vừa eo, phải sửa lại để thật vừa vặn và có có thể tôn lên vóc dáng của mình. Lâu dần, Lưu Thảo đã quen với chuyện này và học cách phối đồ sao cho hợp lý.

Lưu Thảo thường phối áo ngắn cùng quần short, váy ngắn để khoe được vòng eo bé xíu.

Lưu Thảo đam mê mua sắm quần áo nhưng chỉ lựa chọn trang phục phù hợp với túi tiền.

Thỉnh thoảng, cô nàng mới sắm hàng hiệu để tự thưởng cho bản thân mình.

Lưu Thảo không đi theo phong cách cố định nào, ăn mặc tùy hoàn cảnh.

Lưu Thảo có gương mặt xinh như búp bê.

