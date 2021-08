7 quy tắc diện đồ cho anh chàng thấp bé nhẹ cân

Thứ Tư, ngày 18/08/2021 10:34 AM (GMT+7)

Nếu có vóc dáng nhỏ nhắn, phái mạnh hãy “bỏ túi” ngay các mẹo mix đồ giúp khắc phục nhược điểm sau.

1. Tránh quần áo quá rộng

Rất nhiều chàng trai chọn quần áo rộng để tạo sự thoải mái khi mặc. Tuy nhiên, điều này khiến vẻ ngoài trông lôi thôi, đặc biệt là với những người thấp bé.

Một số mẹo chọn đồ vừa vặn cho cánh mày râu:

- Gấu quần không phủ lên giày.

- Tay áo không dài qua qua cổ tay.

- Áo khoác không dài quá đầu gối.

- Áo sơ mi có vai, độ rộng phù hợp và luôn sơ vin.

2. Tránh các chi tiết quá lớn

Các chi tiết quá lớn trên trang phục sẽ khiến ngoại hình của phái mạnh như bị “nuốt chửng”. Ví dụ: không nên chọn một chiếc áo có túi quá lớn trước ngực hay một chiếc thắt lưng có mặt to.

Tốt nhất, bạn nên ưu tiên những kiểu đồ dành riêng cho các anh chàng thấp bé để chọn được item phù hợp.

3. Mặc trang phục có độ tương phản thấp

Nếu muốn ngoại hình trông đầy đặn hơn, chàng nên chọn trang phục có độ tương phản nhưng ở mức thấp và vừa phải. Ví dụ như bạn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thì có thể diện cùng quần màu be. Tuyệt đối không mix quần áo theo kiểu tương phản tuyệt đối như tông trắng - đen sẽ càng khiến cơ thể trông mất cân đối.

4. Chọn trang phục có họa tiết vừa

Người ta luôn khuyên rằng, nếu muốn người trông đầy đặn nên chọn họa tiết to như kẻ sọc ngang to hay hoa to. Tuy nhiên, họa tiết quá to sẽ phản tác dụng, khiến ngoại hình như bị “chìm nghỉm”. Vì thế, các anh chàng có vóc dáng nhỏ nhắn nên ưu tiên họa tiết có kích thước vừa phải là thích hợp nhất.

5. Mang phụ kiện tương xứng

Việc chọn phụ kiện phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn cũng là điều không dễ. Phái mạnh nên chú ý đeo cà vạt, đồng hồ, kính có độ lớn tương xứng với ngoại hình. Ví dụ, nếu cổ tay bạn bé thì không nên đeo chiếc đồng hồ quá lớn hoặc chỉ nên thắt cà vạt nút nhỏ.

6. Tránh áo khoác ngoài quá to

Áo khoác ngoài cần đủ độ rộng để giữ ấm cho cơ thể vào mùa đông nhưng nó tuyệt đối không nên quá to. Áo to và dày chỉ khiến cánh mày râu trông càng thấp bé hơn.

Tốt nhất chàng hãy chọn một chiếc áo khoác dày vừa phải và mặc nhiều lớp để tạo độ ấm.

7. Đi giày độn đế

Nếu là người có chiều cao khiêm tốn, phái mạnh chắc chắn nên có đôi giày độn đế. Đó nên là loại độn đế vừa phải, khoảng 5cm, để bạn có thể “ăn gian” chiều cao hiệu quả. Đặc biệt là khi có những cuộc gặp quan trọng như họp đối tác, hẹn hò, dự tiệc… các chàng càng nên đi giày độn đế.

Một điểm nữa nên chú ý là chỉ nên đi giày màu tối màu như đen, nâu, sẽ giúp bạn trông sang hơn và có thể kết hợp nhiều outfit đồng thời giấu được phần độn đế tinh tế.

Nguồn: http://danviet.vn/7-quy-tac-dien-do-cho-anh-chang-thap-be-nhe-can-50202118810352460.htmNguồn: http://danviet.vn/7-quy-tac-dien-do-cho-anh-chang-thap-be-nhe-can-50202118810352460.htm