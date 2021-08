7 kiểu giày dép giúp đôi chân bạn thon đẹp quyến rũ hơn

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 18:04 PM (GMT+7)

Những kiểu giày này giúp đôi chân bạn thon đẹp hơn.

1. Giày đơn giản với gót chunky

Gót có dây buộc ở mắt cá chân không được phẳng, vì dây đeo thường được đặt gần mắt cá chân của bạn để hỗ trợ, bất kể nó mỏng đến mức nào, sẽ khiến cổ chân của bạn trông bị chia cắt và luôn tạo cảm giác rằng bạn có đôi chân ngắn hơn. Đây chỉ là một quy tắc trực quan. Nó thậm chí còn bất hợp lý hơn nếu bạn thấp hoặc nếu bạn có đôi chân ngắn. Khi đi những loại giày này, bạn sẽ chỉ khiến mắt cá chân và bắp chân của mình trông rộng hơn.

Mặt khác, gót chunky sẽ tôn dáng hơn nhiều đối với những phụ nữ có đôi chân dày hơn. Để có được kết quả tốt hơn và làm cho dáng người của bạn trông mảnh mai hơn, bạn thường nên đi giày cao gót dày hơn ở phần đế và trở nên mỏng hơn dần xuống.

2. Giày cao gót

Đôi khi, những đôi giày bệt có dây buộc sẽ tạo ra những vết lồi lõm kỳ lạ trên bàn chân của bạn, đặc biệt nếu bạn có bàn chân dày. Chúng không được khuyến khích nếu chân bạn dày, đơn giản vì chúng sẽ khiến mọi người chú ý đến chân bạn hơn.

Bạn luôn có thể thay những đôi dép bệt buộc dây để có những đôi giày cao gót nhọn hoắt. Chúng hoàn hảo nếu bạn muốn trông cao hơn và nếu bạn muốn làm cho đôi chân của mình trông thon gọn hơn. Gót càng mỏng, trông bạn càng hấp dẫn, nhưng chúng cũng có thể kém thoải mái hơn khi sử dụng.

3. Giày bệt

Những đôi giày có dây tạo thành chữ T, gọi là "giày T-Strap," có hình dạng giống như chữ "T" - do đó có tên như vậy. Thật không may, phần chữ T này khiến bàn chân của bạn trông rộng hơn so với thực tế. Một lần nữa, điều này áp dụng cho tất cả các loại giày, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có bàn chân mũm mĩm, bạn nên tránh xa những kiểu giày này.

Ví dụ, bạn có thể đi loại giày đế xuồng phù hợp với chân của bạn, như đã đề cập trước đó. Những thứ này sẽ thoải mái và trông đẹp mắt. Hãy chọn những đôi giày này nếu chân bạn dày.

4. Giày lộ ngón chân

Đa số những đôi giày có mũi vuông trở nên khá kém duyên. Đây không nhất thiết phải là vấn đề hợp thời trang, nhưng điểm nhấn trên giày là để làm cho đôi chân của bạn trông thon thả và tôn dáng hơn. Đối với chân của bạn cũng vậy. Nếu bạn có một đôi chân dài và thon, các điểm vuông là hoàn hảo cho bạn, nếu chân bạn thô, tránh kiểu dày này

Khi nói về những kiểu giày lộ phần đầu ngón chân nhưng chỉ hơi nhẹ. Những thứ này có thể hữu ích nếu bạn thấp người vì chúng sẽ khiến bạn trông cao hơn và giống như bạn có đôi chân dài hơn. Những đôi giày này còn có thể khiến bàn chân của bạn trông nhỏ hơn.

5. Ủng cao

Những đôi bốt đến mắt cá chân có thể không đẹp, tùy thuộc vào kiểu chân của bạn. Bạn nên nhớ rằng chúng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người vào bắp chân của bạn, do đó, có thể làm cho mắt cá chân của bạn có vẻ dày hơn thực tế.

Mặt khác, bốt dài rất tôn dáng nếu bạn có bắp chân to hơn hoặc dày hơn. Nếu đôi ủng có một chi tiết nhỏ ở trên cùng thì càng tốt, vì vậy bạn có thể thu hút sự chú ý khỏi mắt cá chân của mình.

6. Ballerina

Những đôi dép La Mã hoặc giày đế bệt là chúng được thiết kế để thu hút nhiều sự chú ý đến bắp chân của bạn nhờ vào số lượng lớn dây đai và dây trên giày. Điều này thậm chí còn gây mất thẩm mỹ hơn với những kiểu giày cao tới tận bắp chân. Kiểu giày này không phù hợp với những phụ nữ có đôi chân dày vì những vệt hằn do giày mất thẩm mỹ và có thể trở nên khó chịu sau khi đi bộ một thời gian.

Mặt khác, giày ballerina có xu hướng tôn lên những phụ nữ có đôi chân thon và tốt nhất nên mặc với váy ngắn.

7. Giày cùng màu với tất hoặc vớ của bạn

Nhìn bề ngoài, bốt bệt sẽ khiến chân bạn trông ngắn hơn, vì vậy bạn nên cẩn thận khi sử dụng.

Mặt khác, sử dụng quần tất có màu sắc của giày sẽ rất tôn da nếu bạn muốn làm cho đôi chân bạn trông thon gọn hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/7-kieu-giay-dep-giup-doi-chan-ban-thon-dep-quyen-ru-hon-5020211281852666.htm