7 khoảnh khắc quyết định sự nghiệp của Helmut Lang

Thương hiệu của ông đã thành hiện thực vào những năm 90, trước khi giới thiệu chu kỳ tin tức 24 giờ để ghi lại mọi khoảnh khắc của nó. Tuy nhiên, câu chuyện của ông là một câu chuyện đáng nhớ, đầy những kiểu dáng gợi cảm và tinh tế đã thay đổi quỹ đạo của ngành thời trang.

Để vinh danh sinh nhật lần thứ 67 của Lang, đây là cái nhìn cận cảnh hơn về thành công của nhà thiết kế.

Show diễn Helmut Lang 1987

Thương hiệu Áo do chính Lang thành lập ở Vienna , lần đầu tiên được trưng bày ở Paris vào năm 1986 tại Bảo tàng Pompidou, mặc dù nó không được đưa vào lịch của Tuần lễ thời trang Paris. Năm sau, 1987, lần đầu tiên ông trình diễn bộ sưu tập dành cho Nam giới của mình tại Paris trong các buổi trình diễn truyền thống của PFW.

Thay đổi lịch tuần lễ thời trang

Ngay sau khi chuyển đến studio của mình ở trung tâm thành phố Manhattan vào năm 1997, Lang đồng ý chuẩn bị giới thiệu bộ sưu tập của mình sớm hơn so với tiêu chuẩn ở New York. Chuỗi tuần lễ thời trang là Milan-London-Paris-New York, nhưng sau quyết định của ông, các nhà thiết kế khác bao gồm cả Clavin Klein cũng làm theo. Ngay sau đó, lịch đã thay đổi để New York đi trước.

Mối Quan Hệ Lang-Ward

Melanie Ward và Helmut Lang phát triển mối quan hệ thân thiết vào những năm 90. Ông đã mời nhà tạo mẫu nổi tiếng, người đã phát hiện ra Kate Moss, đến buổi trình diễn đầu tiên của ông ở Paris. Cùng với việc tạo kiểu cho nhiều buổi chụp hình của ông, sau đó cô ấy đã xuất hiện trong các chiến dịch của ông, như Xuân/Hè 2002.

Bộ sưu tập Goes Online vào năm 1998

Helmut Lang bắt đầu làn sóng bán hàng trực tuyến vào năm 1998 khi ông phát trực tuyến toàn bộ bộ sưu tập của mình. Điều này đã ra mắt helmutlang.com.

Tập đoàn Prada

Năm 1999, nhà thiết kế đã bán 51% cổ phần của công ty cho Tập đoàn Prada. Công ty quản lý tất cả tài chính trong khi Lang vẫn phụ trách định hướng sáng tạo của thương hiệu.

"Gia đình" nhà Lang phát triển

Nhà thiết kế người Áo được biết đến là người có một "gia đình" người mẫu mà ông sẽ sử dụng đi sử dụng lại trong các chiến dịch. Nhóm bao gồm Cecilia, Kate Moss , Stella Tennant , Amber Valletta , Christy Turlington , Naomi Campbell , Kristen Owen và Linda Evangelista . Lang ưu ái nhà tạo mẫu tóc Guido Paulau và nhiếp ảnh gia Elfie Semotan, cả hai đều trở thành khách quen trong các buổi chụp và buổi trình diễn của ông.

Lang nghỉ hưu năm 2004

Helmut rời thương hiệu vào năm 2004 mà không thông báo trước với hàng nghìn người hâm mộ và người theo dõi của mình. Hiện ông đang sống trên đảo Long Island ở New York, trong khi di sản của ông vẫn tiếp tục tồn tại thông qua thương hiệu.

