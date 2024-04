4 kiểu quần kéo dài chân nhưng không nên diện ra phố

Mùa Hè, các chị em có xu hướng lựa chọn những thiết kế quần short, quần lửng với mong muốn chống chọi với cái nóng cũng như giúp chân thêm dài, vóc dáng trông thanh thoát, cân đối hơn.

Tuy nhiên, không phải kiểu quần “hack” chân nào cũng là lựa chọn thời trang thông minh. Ngoài khả năng tôn dáng, các item thời trang ngày nay còn phải đòi hỏi yếu tố tinh tế, lịch sự. Không ít trang phục giúp khoe body, tạo đường cong nhưng cũng dễ đưa bạn vào những tình huống kém duyên, kém sang.

Dưới đây là 4 kiểu quần có khả năng “ăn gian” chiều cao hiệu quả song bạn gái nên cân nhắc trước khi diện ra phố, nơi công cộng:

Quần short jeans siêu ngắn

Short jeans là một trong những “đặc sản” của mùa Hè. Không chỉ trẻ trung, năng động, item này còn giúp các chị em sở hữu cặp chân miên man, tít tắp. Dẫu vậy, nếu là kiểu short jeans ngắn tới nỗi chỉ cỡ một gang tay hay còn gọi là “quần 5cm”, phái đẹp nên cân nhắc thật kỹ. Quần càng ngắn càng giúp chân trông dài hơn nhưng cũng dễ khiến bạn trông phản cảm, kệch cỡm. Thay vì short jeans siêu ngắn, thậm chí lộ cả vòng 3, hãy chọn thiết kế dài tới ngang bắp đùi hoặc tới gần đầu gối (bermuda short). Đây cũng được coi là các thiết kế hợp với xu hướng thời trang Hè 2024.

Quần short bó chẽn

Diện quần ngắn và bó giúp nhiều chị em có cảm giác eo nhỏ hơn, hông nở nang, đường cong trở nên rõ rệt hơn. Đây cũng là trang phục đưa họ tiệm cận với phong cách sexy, nữ tính, do đó trở thành sự lựa chọn của nhiều tín đồ. Tuy nhiên, quần quá bó nói riêng và những trang phục bó chẽn nói chung không phải lúc nào cũng duyên dáng. Với các thiết kế quần short ôm sát cơ thể, nếu không cẩn trọng, chúng dễ để lộ những khu vực nhạy cảm, khiến bạn trở nên kém duyên, dễ trở thành tâm điểm chỉ trích. Do đó, đừng diện quần quá bó. Nên thay bằng kiểu ống rộng, vừa an toàn, vừa giúp vóc dáng trông hài hòa hơn.

Quần short giống quần ngủ, quần tập

Trào lưu diện đồ tập, đồ ngủ xuống phố vài năm trở lại đây không còn xa lạ. Phong cách này khá thoải mái, trẻ trung song nhưng không được đánh giá cao nếu thường xuyên mang ra nơi công cộng. Các thiết kế quần short lấy cảm hứng từ quần tập, quần ngủ cũng không ngoại lệ. Hãy để dành chúng để chạy bộ gần nhà, loanh quanh phòng gym thay vì diện đi chơi, đi dạo phố với bạn bè. Muốn xuất hiện thật xinh xắn nơi đông người, hãy ưu tiên những kiểu quần chất liệu dày dặn, đứng dáng hơn.

Quần short rách rưới

Style rách rưới mang đến nét phóng khoáng cho người mặc, do đó luôn là ưu tiên của các tín đồ cá tính. Song năm nay, các item có nhiều vết rách không còn là sự lựa chọn hợp thời, trong đó có cả quần short. Những mẫu quần rách tơi tả hay rách từng mảng lớn, lộ nhiều da thịt là item bạn không nên rút ví nếu muốn trở nên sành điệu trong mùa Hè 2024. Thay vì quần, quần short rách rưới, bạn nên kết thân với những mẫu quần lành lặn, chất liệu vải mềm mại, thoáng mát.

