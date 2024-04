Tìm hiểu phong cách "người phụ nữ tán tỉnh" đang thịnh hành trên TikTok

Thẩm mỹ Coquette là gì?

Trong tiếng Pháp, coquette có nghĩa là “tán tỉnh”. Theo Merriam-Webster, nó cũng được định nghĩa là “một người phụ nữ không có tình cảm chân thành nhưng vẫn nỗ lực để thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của đàn ông”. Hoặc, như YouTuber và nhà bình luận văn hóa Mina Le đã nói trong một video năm 2023, “Coquette là 'người phụ nữ thích tán tỉnh'. Phong cách thẩm mỹ Coquette được biết đến là hiện thân của sự bình dị và nữ tính”. Bibeau lưu ý rằng phong cách Coquette là một sự kết hợp: Là phong cách Lolita gặp gỡ phong cách hoàng gia xa hoa của hoàng hậu Marie Antoinette.

Khi nói đến quần áo và trang điểm, lướt nhanh qua TikTok sẽ thấy bảng màu nhẹ nhàng. Bibeau nói: “Chìa khóa của thời trang là màu pastel và màu trắng”. Có rất nhiều nơ, đồ dệt kim, vớ và ren. Gợi ý áo nịt ngực, áo lót và kiểu tóc Rococo. Bibeau nói, đối với việc trang điểm, nó phải tự nhiên với một chút má hồng. “Tập trung vào đôi mắt với phấn mắt sáng, kẻ mắt mỏng để có đôi mắt nai và mascara đen với hiệu ứng lông mi giả”, cô nói thêm.

Ảnh hưởng đến thẩm mỹ Coquette

Đỉnh cao của kiểu dáng Coquette như chúng ta thấy ngày nay có thể bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều phong cách, có lẽ bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết ‘Lolita’ năm 1955 của Vladimir Nabokov về một người đàn ông săn lùng một cô bé 12 tuổi, người mà anh ta thỉnh thoảng đề cập đến như “nữ thần”. Bộ phim chuyển thể năm 1997 đã nhấn mạnh hình ảnh của Lolita không phải khi còn là một đứa trẻ mà là một phụ nữ trẻ với đôi môi anh đào đang ngậm kẹo cao su một cách quyến rũ. Đó là phong cách thơ trẻ ngây thơ nhưng nghịch ngợm.

Thập niên 80 đến thập niên 2000 cũng chứng kiến ​​đỉnh cao của Harajuku, thời đại được đặt theo tên của khu phố Tokyo nổi tiếng với phong cách thời trang kỳ dị. Harajuku là sự kết hợp giữa phong cách thơ ngây và phong cách grunge, sự kết hợp giữa cosplay, đồng phục học sinh, lolita, kawaii (một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “dễ thương đáng yêu”) và vẻ ngoài kiểu goth. Màu sắc to và đậm, đôi khi gần như hào nhoáng, vui tươi và siêu thực, giống như bạn đang lạc vào một bộ phim hoạt hình. Ở đây, nơ và bốt combat đều có khả năng xuất hiện trong cùng một bộ trang phục.

Chuyển nhanh sang những năm 2010 và chúng ta có bộ phim Marie Antoinette (2006) của Sofia Coppola và Lust for Life (2017) của Lana del Ray và Blue Bannisters (2017). Cái trước có lẽ là một trong những lời ca ngợi phong cách thơ trẻ girlhood và là điềm báo trước cho sự điên cuồng và nỗi ám ảnh của Bridgerton về sự siêu nữ tính vào năm 2020.

Nữ ca sĩ Lana Del Rey gắn kết mọi thứ lại với nhau, phong cách đáng chú ý trong hai album nói trên của cô, cũng như họa tiết chiếc nơ được thấy trong bộ phim Did You Know There’s A Tunnel Under Ocean Boulevard (2023). Tìm kiếm nhanh cho “Lana del Ray core” (tăng 300% trong năm nay, theo Pinterest, BTW), sẽ mang lại kiểu dáng mềm mại và nữ tính. Hãy nghĩ đến phong cách ren, vải tuyn, váy búp bê, nơ và hoa cài trên tóc. Tuy nhiên, ngoài ra còn có nội y, đường viền cổ khoét sâu, bút kẻ mắt đậm và điếu thuốc lá lủng lẳng luôn hiện hữu.

Mặc dù tất cả những phong cách này đều ảnh hưởng đến thẩm mỹ quyến rũ, nhưng nó vẫn có điều gì đó độc đáo ở chỗ trọng tâm không phải là hình mẫu lý tưởng quá giới tính của một cô gái hay điều gì đó quá khoa trương hay trẻ con. Đúng hơn, Bibeau lưu ý, điểm nhấn là sự hồn nhiên và hoài niệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]