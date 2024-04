2 vụ kiện gây chú ý trong giới thời trang

Coach đâm đơn kiện Gap

Công ty mẹ của Coach là Tapestry đã kiện Gap, Inc. về những chiếc áo phông in chữ “COACH” của thương hiệu Old Navy. Theo đơn khiếu nại, nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California, Tapestry tuyên bố rằng Gap, Inc. đang vi phạm nhãn hiệu, quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh.

“Các bị cáo không có sự cho phép của Coach, đã sử dụng và tiếp tục sử dụng hàng nhái nhãn hiệu Coach đã đăng ký liên bang trong thương mại liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối và/hoặc quảng cáo hàng hóa vi phạm”, vụ kiện cáo buộc. Tapestry tuyên bố rằng các hoạt động của Gap, Inc “có khả năng tạo ấn tượng sai lệch và đánh lừa người tiêu dùng, công chúng và giới kinh doanh tin rằng có mối liên hệ hoặc liên kết giữa Bị cáo, Sản phẩm bị buộc tội và Coach”.

Đơn kiện nêu rõ rằng Coach đã phải chịu "những thiệt hại đáng kể" và sẽ "tiếp tục chịu những tổn thương không thể khắc phục nếu không có biện pháp khắc phục thỏa đáng theo luật", do sự nhầm lẫn của người tiêu dùng liên quan đến áo phông của Old Navy. Tapestry cáo buộc rằng sản phẩm được giới thiệu nhằm mục đích lợi dụng thiện chí của Coach và danh tiếng về hình tượng của hãng.

Tapestry không tiết lộ số tiền chính xác mà họ muốn bồi thường thiệt hại, mặc dù công ty đã yêu cầu tiêu hủy lượng sản phẩm vi phạm tồn kho chưa bán được của Gap, Inc.

Lacoste thắng kiện thương hiệu thời trang Trung Quốc

Lacoste đã thắng kiện trong vụ kiện vi phạm nhãn hiệu trước thương hiệu Trung Quốc là Cartelo, WWD đưa tin. Thương hiệu Pháp này đã tạo dựng được danh tiếng trong việc bảo vệ nhãn hiệu của mình ở Trung Quốc, trước đó đã từng đệ đơn kiện các cửa hàng bách hóa bán hàng giả.

Cartelo, thuộc sở hữu của Nanji E-Commerce, bán quần áo có hình con cá sấu tương tự như logo của Lacoste. Sự khác biệt chính là mặt cá sấu của Lacoste quay sang phải, trong khi mặt cá sấu của Cartelo quay sang trái.

Tòa án Nhân dân cấp cao Bắc Kinh được cho là đã đưa ra phán quyết về vụ việc vào đầu năm nay nhưng phán quyết này mới được công bố cho đến gần đây. Theo WWD, Cartelo đã được lệnh phải bồi thường thiệt hại 2,05 triệu USD cho Lacoste cũng như ngừng sử dụng logo cá sấu .

Tòa án nhận thấy Cartelo đã xâm phạm quyền của Lacoste đối với nhãn hiệu logo và gây nhầm lẫn trên thị trường bán lẻ.

Trong một tuyên bố cung cấp cho WWD, Lacoste cho biết phán quyết này “không chỉ bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của Lacoste mà còn thể hiện quyết tâm vững chắc của cơ quan tư pháp Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”.

Ấn phẩm này đưa tin rằng bất chấp phán quyết, Cartelo vẫn bán quần áo mang nhãn hiệu cá sấu trong các cửa hàng của mình.

