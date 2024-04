Trâm Anh mặc quần jean, áo hở eo "thắt cổ chai" nổi bật nhất sân bắn cung

Mới đây, Trâm Anh gây chú ý khi xuất hiện trên sân bắn cung trong outfit trẻ trung, năng động. Cô lựa chọn quần jean ông suống phối cùng áo croptop, khoe khéo vòng eo thon thả. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho vóc dáng nuột nà, quyến rũ của Trâm Anh cũng như gu thời trang tôn dáng của cô nàng.

Trâm Anh sinh năm 1995, là một trong những người đẹp nổi tiếng khi tham gia một số chương trình truyền hình như "Nóng cùng World Cup", "Mảnh ghép tình yêu". Ở ngoài đời, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp căng tràn sức sống. Với số đo hình thể lý tưởng 87-63-86 (cm), Trâm Anh tự tin chưng diện nhiều xu hướng thời trang hot. Trong 2 năm gần đây, cô nàng có nhiều sự thay đổi trong phong cách ăn mặc. Vẫn là những thiết kế váy áo tôn dáng, Trâm Anh thiên về sử dụng màu sắc trung tính như đen, trắng cùng những item cơ bản như áo quây, quần ống rộng, áo sơ mi lụa, chân váy ngắn,...

Trâm Anh chia sẻ: "Vài năm gần đây, tôi chuộng ăn mặc theo phong cách tối giản - Minimalism một phần do tính chất công việc. Làm tại thẩm mỹ viện, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng nên trang phục chú trọng đến sự thanh lịch, chỉn chu nhiều hơn. Tôi cũng nhận thấy, cuộc sống nhiều áp lực, nên tôi muốn hướng bản thân theo hướng đơn giản hơn. Tôi bắt đầu thay đổi từ những thói quen rồi đến gu thời trang cũng vậy. Tôi chọn phong cách tối giản cũng vì nó phù hợp với lối sống của tôi hiện tại".

Minimalism được biểu hiện qua ba yếu tố quan trọng: màu sắc, chất liệu, kiểu dáng. Bật mí thêm về tips lựa chọn váy áo, Trâm Anh cho hay: "Tôi ưu tiên những bộ đồ có đường cắt may tinh xảo và sự lược giản họa tiết cũng như điểm nhấn bèo, nhún,... cầu kỳ. Tôi cũng thiên về mặc các gam màu đen, trắng, ghi, be thanh nhã, sang trọng. Đơn giản những không đơn điệu cũng là tiêu chí mà tôi hướng đến vì trang phục cũng được chỉn chu nhờ những nếp gấp phẳng phiu, gọn gàng, dáng suông và những đường cắt vừa phải.

Tôi thường phối thêm túi xách, phụ kiện như trang sức, mắt kính,... để tổng thể trông ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, khi chọn đồ, tôi cũng để ý kỹ hơn đến kỹ thuật cắt may. Theo tôi, đường cắt may phải tinh xảo, uyển chuyển và khéo léo thì người mặc mới toát lên vẻ thanh thoát".

Trâm Anh cũng chia sẻ thêm, nhiều món đồ mà cô lựa chọn hiện tại khá tiện dụng vì cô có thể phối chúng với nhiều phong cách khác nhau mà vẫn làm nổi bật cá tính riêng.

"Trang phục thể hiện qua những bộ đồ gọn nhẹ, không rườm rà như áo, đầm sơ mi, quần palazzo ống rộng, quần culotte, váy midi… có độ bền cao và tính đa năng. Simple is the best - đơn giản nhưng vẫn thật xinh đẹp. Chính vì thế, tôi không sử dụng quá nhiều phụ kiện mà chỉ coi đó như một nét 'chấm phá' cho tổng thể trang phục. Đôi khi chỉ cần mang một chiếc túi xách hay một đôi giày cao gót cũng giúp bạn trở nên ấn tượng trong mắt người đối diện", Trâm Anh nói.

