2 cô gái được "thiếu gia giàu nhất Trung Quốc" theo đuổi diện "đồ sợi chỉ" đẹp mê hồn

Hai cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có phong cách thời trang ấn tượng dù chỉ chọn những item đơn giản.

Hình ảnh hẹn hò của Vương Tư Thông và Trương Dư Hi vào năm 2014.

Vương Tư Thông được người ta gọi bằng biệt danh "thiếu gia ăn chơi nhất Trung Quốc" hay "thiếu gia giàu nhất Trung Quốc". Cha của anh là tỷ phú Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt.

Forbes ước tính tài sản của ông ước tính khoảng hơn 12 tỷ đô la và Vương Tư Thông là người thừa kế. Bản thân anh cũng tích cực kinh doanh để xây dựng "đế chế" riêng.

Phía Chu Khiết Quỳnh phủ nhận tin đồn hẹn hò với Vương Tư Thông.

Có nguồn tin cho biết, Vương Tư Thông có quyền pháp lý với 20 công ty, cổ đông ở 33 công ty, giữ chức vụ CEO ở 34 công ty.

Tuy nhiên, thói ăn chơi cũng khiến Vương Tư Thông gặp không ít rắc rối và bị niêm phong tài sản. Ngoài ra, Vương Tư Thông còn vướng tin hẹn hò với nhiều mỹ nữ.

2 trong số đó phải nhắc đến Trương Dư Hi và Chu Khiết Quỳnh. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn gây chú ý với phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn thu hút.

Trương Dư Hi

Trương Dư Hi thường chọn những thiết kế váy hoa 2 dây đậm mùa hè.

Trương Dư Hi sinh năm 1993. Cô là diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty giải trí Hoan Thụy. Trước khi gia nhập giới giải trí, Trương Dư Hi được biết đến với tư cách hot girl mạng xã hội. Năm 2014, cô và Vương Tư Thông bị chụp lại hình ảnh "tay trong tay". Cả hai sau đó công khai mối quan hệ nhưng chuyện tình cảm cũng chấm dứt chóng vánh.

Những thiết kế váy 2 dây đơn giản lại đạt hiệu quả thu hút bất ngờ.

Hiện tại, Trương Dư Hi là một trong những "gà cưng" của Hoan Thụy với các dự án phim liên tiếp. Bên cạnh diện mạo xinh đẹp cùng phong cách thời trang duyên dáng cũng là điểm cộng cho Trương Dư Hi. Đặc biệt, cô khá yêu thích nhưng thiết kế 2 dây. Nó vẫn được ví von như "sợi chỉ" vì mảnh mai hay "đai spaghetti" do giống sợi mỳ Ý.

Chu Khiết Quỳnh

Váy 2 dây được đánh giá là đẹp tinh tế với nét duyên dáng riêng.

Trước khi trở về Trung Quốc hoạt động, Chu Khiết Quỳnh có thời gian dài làm thực tập sinh ở Hàn Quốc. Sau đó, cô ra mắt với nhóm nhạc I.O.I và Pristin. Chu Khuyết Quỳnh từng vướng tin đồn hẹn hò với Vương Tư Thông khi cư dân mạng tìm được bằng chứng chứng minh hai người cùng đi du lịch Nhật Bản dù cô đã lên tiếng phủ nhận.

Khi mặc trang phục 2 dây bạn nên chú ý đến việc chọn nội y phù hợp.

Ngay từ khi được biết đến, Chu Khiết Quỳnh đã nhận được vô số lời khen cho ngoại hình. Có người còn so sánh nét đẹp sang chảnh của cô có phần giống Phạm Băng Băng. Về phong cách thời trang, người đẹp sinh năm 1998 cũng ưa chuộng những kiểu đồ đơn giản đặc biệt là trang phục 2 dây. Item này được phái đẹp yêu thích vì thoải mái nhưng vẫn thu hút.

