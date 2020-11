Thiên tài Gianni Versace yểu mệnh và đế chế thời trang danh tiếng

Khi nhắc đến Gianni Versace, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thiên tài trong giới thời trang nhưng yểu mệnh. Các thiết kế táo bạo của Gianni đã sáng tạo nên một đế chế thời trang ấn tượng đến ngày nay.

Ngành công nghiệp thời trang có rất nhiều cái tên mà tất cả chúng ta ai cũng từng nghe thấy ít nhất một lần. Một trong những cái tên mang tính biểu tượng là Versace. Kể từ khi thương hiệu được thành lập vào năm 1978, nó đã trở thành biểu tượng của thời trang xa xỉ, đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế. Nhiều người nổi tiếng chọn mặc quần áo và phụ kiện Versace trên thảm đỏ giúp thương hiệu này càng nhận được sự công nhận trên toàn thế giới. Ngày nay, Versace vẫn có danh tiếng lớn nhưng ít người biết lịch sử đằng sau việc tạo ra nhà mốt lớn này.

Khuôn mặt đằng sau Versace - Gianni Versace

Người tạo ra nhà mốt Versace là Giovanni Versace, còn được gọi là Gianni Versace. Gianni sinh ra ở miền Nam nước Ý, tại thành phố Reggio Calabria năm 1946. Ông lớn lên cùng với anh trai mình - Santo Versace và em gái Donatella Versace. Mẹ ông có một công việc may vá và đó là nơi Gianni học nghề đầu tiên khi còn trẻ.

Gianni quan tâm đến thời trang, thiết kế và kiến trúc và ở tuổi 26, ông chuyển đến Milan và bắt đầu sự nghiệp của mình trong thiết kế thời trang. Tài năng của ông thể hiện sớm và sớm ông thành lập công ty riêng. Năm 1978, ông giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của mình cho phụ nữ và mở cửa hàng tại Milan. Kể từ đó, anh trai của ông là Santo và chị gái Donatella đã làm việc cho ông.

Các buổi trình diễn thời trang của Versace, ngày càng thành công hơn và đến thập niên 90, ông đã xây dựng được một đế chế thời trang hung mạnh. Thiết kế của Gianni táo bạo, sáng tạo và rất khác biệt so với những thiết kế mà đối thủ của ông mang tới. Gianni không ngại sử dụng màu sắc tươi sáng và những đường cắt gợi cảm nhưng vẫn cố gắng giữ cho quần áo của mình sang trọng. Nhiều người nghĩ ông là thiên tài nhưng sở thích táo bạo của ông cũng phải chịu đựng nhiều lời chỉ trích. Cuộc cạnh tranh của ông với Giorgio Armani nổi tiếng không có gì bí mật. Các bộ sưu tập của họ khác nhau đến mức chẳng mấy chốc câu nói rằng “Armani thiết kế váy cho vợ, Versace thiết kế váy cho tình nhân” đã trở nên phổ biến.

Nguồn cảm hứng của Versace và những sáng tạo nổi tiếng nhất

Trong sự nghiệp cực kỳ thành công của mình, Versace đã tạo ra nhiều mẫu quần áo sáng tạo. Gianni rất tự hào về nguồn gốc của mình và di sản miền nam nước Ý. Do đó, nhiều thiết kế và họa tiết của ông được lấy cảm hứng từ thời Greco-Roman cổ đại và nghệ thuật. Ông lấy cảm hứng từ lịch sử cổ xưa của Ý ngay cả đối với logo của công ty - Medusa. Medusa là một sinh vật thần thoại Hy Lạp khiến mọi người phải mê mẩn khi nhìn vào mắt. Đầu Medusa được minh họa trên sàn của tàn tích cổ ở Reggio Calabria. Gianni đã từng chơi ở đó khi ông còn nhỏ và sau đó anh quyết định sử dụng nó cho logo công ty của mình vì ông muốn tác phẩm của mình có tác dụng tương tự với mọi người. Anh muốn họ mê mẩn chúng.

Trong một số thiết kế sáng tạo nhất của Gianni, chúng ta có thể tìm thấy phát minh của ông về một chuỗi xích siêu nhẹ có tên là Oroton và các họa tiết như chìa khóa Hy Lạp.

Các họa tiết hào nhoáng, màu sắc tươi sáng, bondage, togas lưới bạc và váy polyvinyl là tất cả các phần trong thiết kế nổi tiếng của ông và nhiều nhà phê bình cho rằng bộ sưu tập của ông là thô tục. Các họa tiết Pop art cũng được sử dụng trong nhiều thiết kế của ông vì Gianni là một fan hâm mộ lớn của Andy Warhol và Ray Lichtenstein. Bỏ qua tất cả các bài phê bình, Versace vẫn trung thực với chính mình và tiếp tục tạo ra những món đồ độc đáo dành được nhiều người hâm mộ. Ông là bạn tốt với những người nổi tiếng như Elton John, Cher, Madonna và Michael Jackson và tạo ra rất nhiều trang phục cho họ. Đây là lý do tại sao ông còn được gọi là Nhà thiết kế Rock ‘n Roll. Các siêu mẫu như Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista và Christy Turlington thường có mặt trong các buổi trình diễn thời trang của ông nhưng cũng mặc các thiết kế của Versace trong các sự kiện khác. Trên thực tế, từ siêu mẫu được tạo ra cho họ vì ông đã trả cho họ rất nhiều.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho đến ngày nay vẫn là mẫu váy đen mà Elizabeth Hurley mặc trong buổi ra mắt phim Four Weddings and a Fun năm 1994. Chiếc váy đen được làm từ vải lụa và lycra và có những chiếc ghim an toàn bằng vàng lớn cả hai mặt. Chiếc váy gợi cảm và táo bạo và rất lâu sau sự kiện, các tờ báo và tạp chí vẫn còn nói về nó.

Công ty sau cái chết của Gianni Versace

Vào ngày 15 tháng 7 năm 1997, Gianni Versace trở lại biệt thự ở Bãi biển Miami của mình sau khi đi dạo buổi sáng. Trước biệt thự của mình, ông đã bị bắn chết bởi kẻ giết người hàng loạt Andrew Cunanan. Kẻ giết người bị ám ảnh bởi nhà thiết kế và khoe khoang về tình bạn thân thiết của hắn với ông, mặc dù họ không hề biết nhau. Versace là nạn nhân cuối cùng của hắn và tám ngày sau khi giết Gianni, Cunanan đã tự sát.

Gianni Versace để lại một di sản khổng lồ và có lẽ sẽ luôn được biết đến như một huyền thoại thời trang và thiên tài. Trước khi bị sát hại, Gianni đang được điều trị một dạng ung thư tai hiếm gặp. Việc chữa trị của ông có vẻ tốt nhưng ông vẫn để lại di chúc. Theo di chúc của ông, chị gái Donatella sẽ nhận 20% công ty, anh trai của ông là Santo - 30% và cháu gái của ông, con gái Donatella là Allegra - 50% còn lại. Mặc dù lúc đó cô chỉ mới 11 tuổi, Gianni rất gắn bó với cô bé. Ngay sau vụ án mạng, Donatella Versace trở thành giám đốc sáng tạo và Santo Versace trở thành CEO của công ty.

Năm 2018 công ty được Michael Kors mua lại với giá 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, Donatella Versace vẫn là người đứng đầu thiết kế sáng tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thiết kế nổi tiếng nhất của Versace, sẽ mãi mãi là vô tận và trong tương lai chúng ta vẫn sẽ là nhân chứng của nhiều sáng kiến của họ.

