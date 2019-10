Những cách phối bộ đồ suit với bốt các quý ông không thể bỏ qua

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 01:19 AM (GMT+7)

Các quý ông, bây giờ đã đến lúc mặt suit với bốt.

Rất nhiều người đàn ông rùng mình khi nghĩ đến việc đi bốt với một bộ đồ suit. Dường như cách phối đồ này có nhiều sự không phù hợp về hình thức. Cuộc gặp gỡ của sự thực dụng và phong cách kinh điển của may đo Saville Row. Như thể cuộc đụng độ của thời trang hàng ngày với thế giới may đo cao cấp. Tuy nhiên sự thực là: Giày cao cổ có thể được kết hợp với một bộ đồ để có hiệu quả tuyệt vời. Ngoài ra, họ cho ngày làm việc tiêu chuẩn của bạn nhận được một điểm khác biệt so với Jo trung bình của văn phòng. Ở đây, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách làm cho tuyên bố sartorial tinh tế này trở thành một sự đổi mới phù hợp. Đây là hướng dẫn cuối cùng của bạn trong cách mang giày với một bộ đồ.

RM Williams Boot và Suit

Williams Boot là đôi bốt yêu thích của người Úc. Mặc với quần jean, quần chinos hoặc - cho quần short - là sự lựa chọn táo bạo nhất. Những đôi giày mang tính biểu tượng này thêm một điểm nhấn đẳng cấp tổng thể. Vì vậy, việc thêm chúng vào một bộ đồ suit cũng không hề lạc lõng. Bạn có thể thử nghiệm phong cách Craftsman cổ điển màu hạt dẻ hoặc đen cho cùng bộ đồ veston công sở của bạn, giày màu nâu cho bộ đồ hải quân hoặc màu xanh và màu đen cho màu than hoặc màu xám của bạn.

Nếu là là một đôi brogues hoặc derby tiêu chuẩn, gấu áo cũng cần phải cao. Không nên mặc quần quá chật với đôi bốt.

Giày bốt Chelsea với suit

Giày bốt Chelsea có rất nhiều kiểu dáng và chất liệu vải khác nhau, vì vậy khi mặc với một bộ đồ suit, điều quan trọng là phải biết mix sành điệu.

Khi săn lùng đôi bốt hợp lý, hãy chọn giày bóng lộn thay vì chất da mờ. Paul Smiththêm vào các đôi Chelsea bốt các chi tiết thú vị như các lỗ đục có hoa văn thêm nét cá tính cho tổng thể bộ đồ.

Những đôi giày có cấu trúc tương tự với giày Chelsea sẽ đảm bảo chúng vẫn tinh tế và thanh lịch theo thời gian.

Giày cao bồi với bộ đồ

Phối giày cao bồi với suit là một sự lựa chọn táo bạo. Nếu chọn đi một đôi giày cao bồi, tốt hơn hết là bạn nên có thái độ và tinh thần cao ngạo. Khi mặc với chúng, để thể hiện bạn là một quý ông thời hiện đại, không phải dân cao bồi cưỡi ngựa, hãy để ống quần buông không quá ngắn và hẫng hụt. Nhiều người mặc quần quá ngắn để khoe bốt cao bồi, nhưng nó không hợp với suit.

Bởi vì giày cao bồi là một tuyên bố theo cách riêng của họ, họ không cần phải tương phản quá mạnh mẽ với bộ đồ của bạn, vì vậy hãy tìm cách bổ sung màu sắc. Kết hợp màu caramel, giày cao bồi da lộn với một bộ đồ màu cát hoặc taupe và một chiếc áo sơ mi trắng trơn hoặc áo sơ mi màu xanh nhạt làm cho một bộ đồng phục sang trọng đáng ngạc nhiên.

Chukka Boots với suit

Nếu bạn đang tìm kiếm một phong cách phù hợp nhưng giản dị hơn, thêm một đôi giày chukka là một cách hoàn hảo để làm mới phong cách. Những đôi bốt này, thường được gọi là ủng sa mạc, theo truyền thống được làm từ da lộn với đế cao su hoặc da mỏng.

Đối với mục đích kết hợp với một suit, hãy tìm một đôi có đế bằng da với phần trên bằng da lộn tối màu, có màu đen, nâu sẫm hoặc màu hải quân. Hãy suy nghĩ về việc mặc với quần flannel. Hãy thử nghiệm với một chiếc áo phông thay vì cài nút truyền thống. Điều này trông giản dị và đảm bảo bộ đồ của bạn cảm thấy tươi mới và phù hợp với giày dép thoải mái hơn.

Giày buộc dây với suit

Một đôi Red Wings hoặc một đôi giày công sở theo phong cách tương tự làm nổi bật vẻ ngoài với sự lịch lãm đúng mực. Để hoàn hảo nhất hãy lựa chọn vải tuýt, vải thô hoặc các loại vải thô khác...

Combat boot với suit

Không thể phủ nhận sự cá tính nổi trội khi kết hợp giày chiến đấu với một bộ đồ suit mỏng. Nó đại diện cho cả sự trẻ trung, phong cách và nổi loạn nhưng cũng vô cùng sang trọng. Khi kết hợp với cách này này, hãy tìm kiếm những bộ đồ siêu mỏng, lấy cảm hứng từ trang phục thuần Anh với màu sắc đậm hoặc in hình học với họa tiết mạnh mẽ. Kết hợp với giày chiến đấu combat boot có độ bóng cao và lựa chọn màu sắc thú vị như Oxblood màu đen hoặc nâu chuẩn mực.

Về kiểu dáng, hãy chỉnh sửa quần tây của bạn để khoe dây buộc và thoải mái xắn tay áo và thả cúc sơ mi. Điều này đảm bảo vẻ ngoài của bạn mang cả chất punk và sartorial. Với cách phối bốt thật thoải mái và "bụi" bạn sẽ trông giống như người hùng trong phim Indiana Jones.