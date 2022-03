Nhìn lại tuần lễ thời trang Paris cho nam Thu Đông 2022

Ami

Sau hai buổi trình diễn thời trang kỹ thuật số, sự trở lại của Ami với khán giả trực tiếp rất đáng để chờ đợi. Lấy cảm hứng từ Mètro, Alexander Mattiusi muốn tập trung vào việc tập hợp các phong cách khác nhau được thấy ở các trung tâm giao thông.

Mattiusi tập trung vào các mặt hàng chủ lực của thời trang Pháp cổ điển như áo khoác trench coat, khăn quàng cổ và các đường may tinh xảo. Bộ sưu tập bao gồm một số mảng màu sáng tự nhiên, chẳng hạn như áo khoác trench coat màu hồng neon được tạo kiểu với áo len màu cam và áo khoác màu cam sáng được tạo kiểu với bộ vest màu hồng neon, kết hợp các kiểu may nghiêm túc với màu sắc vui tươi.

Louis Vuitton

Vào ngày thứ ba của Tuần lễ thời trang Paris, Louis Vuitton đã trình làng bộ sưu tập quần áo nam cuối cùng do Virgil Abloh quá cố thiết kế. Di sản của Abloh đã được khắc sâu vào bộ sưu tập cuối cùng của anh ấy, các yếu tố của phong cách thời trang dạo phố đặc trưng, việc anh ấy mặc bộ vest hiện đại và trang sức phụ kiện chi tiết lộng lẫy hiện diện xuyên suốt.

Bộ sưu tập cũng nêu bật cách nhà thiết kế đã nhận thức được và kết hợp chính mình trong các thiết kế của mình; các người mẫu đeo những chiếc túi được thiết kế trông giống như những bó hoa, và buổi biểu diễn khép lại với bốn bộ trang phục toàn màu trắng, với trang phục cuối cùng được trang bị với đôi cánh lớn giống như thiên thần.

Rick Owens

Bộ sưu tập của Rick Owens bao gồm hai nguồn cảm hứng đan xen bất ngờ nhưng liền mạch: Ai Cập cổ đại và bóng đèn Philips hiện đại. Sau chuyến đi gần đây đến Ai Cập, Owens đã bị cuốn hút bởi các hình dạng hình học được sử dụng bởi nền văn minh cổ đại ở Ai Cập, có thể thấy nhiều hình dạng hình học khắc nghiệt xuyên suốt bộ sưu tập.

Những kiểu dáng độc đáo hiện đại này càng được làm nổi bật hơn khi ánh sáng từ những chiếc ốp đầu của Philips thu hút sự chú ý khỏi các chi tiết trên vải và thay vào đó là hình dạng tổng thể của trang phục. Owens tập trung vào bảng màu chủ yếu là đen, với một số mảng màu trung tính như màu be và màu xám nằm rải rác khắp nơi.

Dior

Đối với lễ kỷ niệm 75 năm thành lập của nhà mốt thời trang, Kim Jones quyết định tập trung vào di sản và dấu ấn của thương hiệu. Bộ sưu tập theo một tông màu trung tính, bao gồm các màu be, trắng, xanh nhạt và tất nhiên là “màu xám của Dior”. Bộ sưu tập của Jones đã làm nổi bật các đường nét có cấu trúc của thương hiệu đồng thời kết hợp sự hiện đại, thoải mái, một phần nhờ vào sự hợp tác giày dép với Birkenstock.

Jil Sander

Lucie và Luke Meier thường giữ cho Jil Sander trong sáng và không bị ô nhiễm, và mùa này cũng không phải là ngoại lệ. Bộ sưu tập mới nhất của bộ đôi này có bảng màu chủ yếu là đen, be, xám, giữ nguyên vẻ ngoài đồng nhất, đặc trưng của họ. Tuy nhiên, mùa này Lucie và Luke Meier đã thêm một số mẫu tuyên bố được đặt trong bộ sưu tập của họ như cổ áo dệt kim màu đen và mũ phù hợp được kết hợp với áo khoác đen và các họa tiết chiêm tinh được nhìn thấy trên áo khoác và áo len.

Các loại vải dệt kim chunky của các phụ kiện và sự uyển chuyển của các hình in tạo ra một sự kết hợp đẹp mắt với đường cắt may sắc nét có vẻ đồng thời trưởng thành, nhưng hoàn hảo cho người tiêu dùng trẻ tuổi.

Dries Van Noten

Những họa tiết bắt mắt và vải chần bông quilt đã chiếm vị trí trung tâm tại Dries Van Noten mùa này. Lấy cảm hứng từ tất cả những điều mà những người trẻ tuổi không thể làm trong đại dịch COVID-19, đặc biệt là đi dự tiệc. Van Noten đã tạo ra một bộ sưu tập tập hợp tất cả sự hỗn loạn của một bữa tiệc tại gia vào một bộ sưu tập gắn kết với tâm lý “bất cứ điều gì có thể xảy ra”.

Những đường may tinh xảo được làm từ những loại vải không thể ngờ tới sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời cho tất cả mọi người, vì Van Noten giới thiệu những người mẫu thuộc mọi giới tính trong bộ sưu tập này.

Loewe

Bộ sưu tập của Jonathan Anderson được truyền cảm hứng sâu sắc từ ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ đối với cuộc sống của chúng ta và metaverse mới xuất hiện. Người mẫu mặc áo khoác da nhìn xuyên thấu, áo sơ mi in hình khuôn mặt của chính họ, trang phục lấp lánh ánh sáng được khâu bên trong vải và các mảnh vươn ra các hướng khác nhau để giống như cách chúng ta uốn cong cơ thể thông qua các ứng dụng như FaceTune. Anderson để khán giả vào góc nhìn của anh ấy về sự giao thoa giữa thời trang và những tiến bộ của công nghệ.

Kenzo

Có mặt vào ngày cuối cùng của Tuần lễ thời trang nam Paris, giám đốc nghệ thuật mới của Kenzo, Nigo đảm bảo rằng các bản in là trọng tâm của buổi trình diễn. Từ kẻ sọc đến hoa cho đến kẻ ca rô, dường như không có bất kỳ mẫu nào bị bỏ sót. Tuy nhiên, nhiều bản in được nhìn thấy là sự tôn kính đối với cội nguồn của Kenzo, nhiều bản in là những mẫu nguyên bản do Kenzo Takada vẽ vào những năm 1970 khi nhà thiết kế quá cố này mới bắt đầu khởi nghiệp.

Bộ sưu tập mới nhất cũng làm nổi bật một kiểu dáng thú vị được tạo ra từ nhiều lớp gần giống như kimono. Sau bộ sưu tập đầu tay của anh ấy, mọi con mắt đều đổ dồn vào Nigo, háo hức để xem hướng đi của anh dành cho Kenzo.

