Xiaomi 13 Ultra vừa ra, “tuyệt phẩm” Xiaomi 14 Pro đã được hé lộ

Xiaomi đã tạo nên làn sóng trong ngành công nghiệp smartphone từ khá lâu với một loạt điện thoại cao cấp ấn tượng cung cấp nhiều tính năng và hiệu suất hàng đầu trên mức giá phải chăng. Ngay sau khi ra mắt Xiaomi 13 Ultra, một lãnh đạo Xiaomi cũng đã chia sẻ thông tin về chiếc Xiaomi 14 Pro sắp tới.

Người dùng đang rất hứng thú với thiết kế đẳng cấp mới trên Xiaomi 14 Pro.

Trên tiểu blog Weibo của Wei Xu - giám đốc thiết kế tại bộ phận thiết kế công nghiệp của Xiaomi - đã đưa ra phản hồi đối với một ý kiến đến từ một người theo dõi liên quan đến việc liệu Xiaomi 14 Pro có ngoại hình tương tự như Xiaomi 11 Ultra hay không.

Ông Xu xác nhận rằng Xiaomi 14 Pro thực sự sẽ có ngoại hình tương tự như Xiaomi 11 Ultra, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Đây là một tin thú vị dành cho những người hâm mộ Xiaomi, những người đã bị ấn tượng bởi thiết kế của Xiaomi 11 Ultra và đang mong chờ phiên bản hàng đầu tiếp theo.

Được biết, Xiaomi 11 Ultra là chiếc smartphone được khen ngợi về thiết kế sáng tạo, đặc biệt là màn hình nhỏ ở mô-đun ống kính phía sau. Sản phẩm này đã thay đổi cuộc chơi về mặt thiết kế smartphone với màn hình nhỏ ở mô-đun ống kính phía sau là điểm nổi bật nhất. Được gọi là Spiritual Eye, nó không chỉ cung cấp màn hình nghỉ ngơi và các tính năng thời gian cũng như thời tiết tùy chỉnh mà còn đóng vai trò là một màn hình nhỏ để hỗ trợ chụp ảnh selfie. Cộng đồng cho rằng đây là tính năng thật tuyệt vời và nó đã bổ sung thêm một cấp độ chức năng mới cho smartphone.

Xiaomi 11 Ultra từng gây chú ý với thiết kế màn hình phụ phía sau.

Ngoài đặc điểm màn hình nhỏ, Xiaomi 11 Ultra còn sở hữu một chiếc ốp lưng ấn tượng. Trong khi Xiaomi 13 Ultra có vỏ sau bằng da thuần chay thì Xiaomi 11 Ultra sử dụng quy trình kết cấu gốm, với phiên bản vân đá cẩm thạch có kết cấu khung xương bằng laser. Điều này đã mang lại cho nắp sau một hoa văn cẩm thạch tự nhiên rất dễ nhận biết. Nhiều người hâm mộ Xiaomi đã yêu cầu trả lại nắp lưng bằng gốm hoặc thủy tinh, vì họ không phải là người hâm mộ da thuần chay.

Xiaomi 14 Pro được định vị là một mẫu máy hàng đầu, nhưng nó sẽ yếu hơn một chút so với mẫu Ultra. Bất chấp điều này, nó được cho là sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm nhờ thiết kế vượt quá sự mong đợi. Người hâm mộ Xiaomi đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của Xiaomi 14 Pro - hứa hẹn sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với Xiaomi 11 Ultra vốn đã rất ấn tượng về mặt thiết kế.

