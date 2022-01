Xếp hạng những smartphone Android tầm trung mạnh nhất hiện nay

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nền tảng AnTuTu vừa công bố danh sách những smartphone tầm trung mạnh mẽ nhất hiện nay, ít nhất tại thị trường Trung Quốc.

Không bất ngờ khi các sản phẩm sử dụng chip Snapdragon từ Qualcomm tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách các mẫu smartphone tầm trung mạnh nhất của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại, chiếm đến 8/10 thiết bị.

Những smartphone tầm trung mạnh nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Sự thống trị của Qualcomm trong bảng xếp hạng này bắt nguồn từ chip Snapdragon 778G, tuy nhiên cũng có sự hiện diện của chip Snapdragon 750G và Snapdragon 765G. Về phần mình, MediaTek lần lượt xuất hiện ở vị trí thứ bảy và chín với chip Dimensity 900 và Dimensity 800U.

Xét về thương hiệu, Realme dẫn đầu với mẫu GT Master, trong khi Xiaomi có mặt ở vị trí thứ hai và thứ ba với các thành viên Mi 11 Lite và Mi 11 Lite 5G NE. Ba thiết bị này được trang bị chip Snapdragon 778G và RAM 8 GB, chỉ khác nhau ở bộ nhớ trong khi Mi 11 Lite có 128 GB, còn Realme GT Master và Mi 11 Lite 5G NE có bộ nhớ trong 256 GB.

Nhìn chung, thị trường Trung Quốc có tính cạnh tranh cao hơn so với thị trường thế giới, do đó bảng xếp hạng AnTuTu dành cho các mẫu smartphone ở khu vực này sẽ thường xuyên bị thay đổi hơn so với thị trường toàn cầu khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới.

Trong khi đó, ở phân khúc cao cấp trên phạm vi toàn cầu, Top 10 hoàn toàn bị thống trị bởi các sản phẩm sử dụng chip Qualcomm với hiệu suất chưa từng có, bất chấp các vấn đề về nhiệt bị cáo buộc. Trước đó, nền tảng AnTuTu cũng đã công bố những smartphone Android mạnh nhất tại Trung Quốc, và danh sách này khác với danh sách quốc tế.

Những smartphone cao cấp mạnh nhất hiện nay trên thị trường quốc tế.

Các chip Snapdragon từ Qualcomm tiếp tục thể hiện sức mạnh toàn diện, trong đó Snapdragon 888 chiếm 8/10 vị trí, trong khi Snapdragon 888+ chỉ chiếm 2 vị trí còn lại.

Ba vị trí đầu bảng đều là mẫu chơi game, gồm Nubia Red Magic, Asus ROG Phone 5S Pro và Asus ROG Phone 5. Nhưng nếu xét về yếu tố công suất thì không có bất ngờ nào trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Nubia Red Magic 6 chiếm vị trí đầu tiên rất vững chắc khi nó cách vị trí thứ hai khoảng 22.000 điểm.

Cũng cần lưu ý rằng hai mô hình này có thông số kỹ thuật rất khác nhau. Red Magic được trang bị chip Snapdragon 888 kết hợp với 16 GB RAM và 256 GB dung lượng lưu trữ, trong khi Asus ROG 5S Pro được trang bị Snapdragon 888+, 18 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong.

Nguồn: http://danviet.vn/xep-hang-nhung-smartphone-android-tam-trung-manh-nhat-hien-nay-502022141163068...Nguồn: http://danviet.vn/xep-hang-nhung-smartphone-android-tam-trung-manh-nhat-hien-nay-50202214116306823.htm