Vì sao iPhone 15 series lại hút khách trên sân nhà của Samsung

Báo cáo từ The Korea Herald cho thấy tại Hàn Quốc, doanh số dòng iPhone 15 tăng mạnh 41,9% sau tháng đầu tiên ra mắt khi so sánh với tháng đầu tiên dòng iPhone 14 được bán ra, dựa trên dữ liệu từ Atlas Research and Consulting.

Samsung đang cảm thấy lo lắng vì iPhone 15 series chinh phục khán giả quê nhà.

Mẫu iPhone 15 cơ bản đã chứng kiến ​​​​doanh số bán hàng tại Hàn Quốc tăng hơn gấp đôi so với iPhone 14 cơ bản làm được trong cùng khoảng thời gian năm ngoái. Doanh số iPhone 15 Pro Max tại Hàn Quốc tăng 42,3% so với phiên bản tiền nhiệm tương ứng cùng kỳ năm trước. iPhone 15 Pro chiếm gần 50% doanh số của dòng sản phẩm này tại Hàn Quốc trong tháng đầu tiên, còn iPhone 15 cơ bản chiếm 30,7%.

Tại Hàn Quốc, điện thoại Samsung không chỉ có lợi thế là do một hãng Hàn Quốc sản xuất mà ứng dụng ghi âm cuộc gọi của Samsung đã trở thành công cụ rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, nhà mạng SK Telecom đã giới thiệu khả năng ghi âm cuộc gọi cho iPhone với ứng dụng của riêng họ trong năm nay đã thúc đẩy doanh số iPhone ở nước này. Ngoài ra còn có các ưu đãi bằng tiền mặt được cung cấp bởi các nhà mạng Hàn Quốc và sự ra mắt của Apple Pay là lý do khiến iPhone 15 series bán chạy ở Hàn Quốc.

Một nguồn tin ẩn danh trong ngành được The Korea Herald trích dẫn cho biết: “Các nhà mạng đang cạnh tranh với nhau để khuyến khích người mua smartphone mới bằng cách đưa ra các ưu đãi tiền mặt khổng lồ trị giá lên tới 347,2 USD”.

Nhiều ưu đãi từ nhà mạng ở Hàn Quốc đã thúc đẩy doanh số iPhone 15.

Thông thường, ở Hàn Quốc, iPhone sẽ nhận được khoản trợ cấp từ các nhà mạng ít hơn so với điện thoại Samsung Galaxy, vốn thường nhận được khoản trợ cấp khoảng 153,52 USD. Sự kết hợp giữa ứng dụng iPhone của SK Telecom và mức trợ cấp nhà mạng cao hơn đang giúp iPhone đạt được doanh số khổng lồ ở sân sau của Samsung.

Tại Nhật Bản, nơi người tiêu dùng thích các thiết bị cầm tay nhỏ hơn, đặc biệt là doanh số iPhone 12 mini và 13 mini đều tăng gấp đôi trong tuần đầu tiên dòng iPhone 15 có mặt ở quốc gia này. Vì những mẫu nhỏ hơn đó không còn có sẵn ở Apple nên người tiêu dùng Nhật Bản đang ghé thăm các cửa hàng đồ cũ để tìm kiếm chúng. Apple đã thay thế dòng iPhone mini vào năm ngoái bằng iPhone 14 Plus, mẫu tiền nhiệm của iPhone 15 Plus và sở hữu màn hình 6,7 inch.

