Top smartphone cận cao cấp đang ganh đua iPhone SE là ai?

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

iPhone SE 2020 đã chính thức về Việt Nam theo đường chính hãng và phải cạnh tranh với một số dòng sản phẩm khác có cùng tầm giá.

iPhone SE 2020 đã được Apple giới thiệu vào tháng trước. Sản phẩm này nổi bật với mức giá phải chăng nhưng vẫn có hiệu năng mạnh mẽ nhờ tích hợp chip A13 Bionic, thiết kế cổ điển theo phong cách của iPhone 8 (2017) với nút Home truyền thống, viền màn hình dày.

Hiện tại, iPhone SE mới đã có mặt tại Việt Nam theo cả đường chính hãng và xách tay với giá bán từ 10,99 triệu đồng (bản 64GB). Mức giá này khá cạnh tranh trên thị trường hiện nay và thu hút người tiêu dùng vì chỉ bằng khoảng 1/3 so với dòng iPhone 11 Pro cao cấp.

Cùng điểm qua những “đối thủ” trực tiếp iPhone SE 2020 tại thị trường Việt Nam hiện nay.

1. Galaxy Note 10 Lite

Giá bán: 12,49 triệu đồng

So với chiếc iPhone SE mới nhất, Galaxy Note 10 Lite quả thực là thiết bị có sức cạnh tranh mạnh hơn hẳn. Đầu tiên, thiết bị sở hữu cấu hình khá “trâu” ở phân khúc cận cao cấp: chip xử lý Exynos 9810; RAM 8GB/ ROM 128GB; pin 4500 mAh; cụm 3 camera sau màn hình rộng 6,7 inch với thiết kế “đục lỗ” thời thượng chứa camera selfie 32MP.

Ngoài ra, phía sau máy còn là cụm 3 camera 12MP, mang tới khả năng chụp ảnh góc rộng, ảnh chân dung và ảnh ban đêm. Đó là chưa kể Galaxy Note 10 Lite được trợ năng bởi bút cảm ứng S Pen, mang tới khả năng ghi chú nhanh trên màn hình khóa. Chỉ những điều này thôi đã khiến iPhone SE 2020 phải dè chừng.

2. Xiaomi Mi Note 10 Pro

Giá bán: 13,99 triệu đồng

Chắc chắn không thể bỏ qua Mi Note 10 Pro trong danh sách này. Điện thoại sở hữu thiết kế kém sang hơn một chút so với sản phẩm của Samsung vì vẫn duy trì phong cách camera selfie “giọt nước”. Bên cạnh đó, hiệu suất của máy cũng kém xa so với iPhone SE 2020 cũng như các điện thoại khác cùng phân khúc giá vì chỉ được tích hợp bộ xử lý Snapdragon 730G.

Bù lại, màn hình của máy vẫn lớn hơn iPhone SE 2020 với kích cỡ 6,4 inch vừa tay. Thêm nữa, Mi 10 Pro có thỏi pin dung lượng khá lớn – 5260 mAh, có thể kéo dài 2 ngày sử dụng, chắc chắn vượt trội hơn iPhone của Apple. Chưa hết, thiết bị còn vinh dự được tích hợp camera chính 108MP, cùng với hệ thống 3 camera phụ (20MP + 12MP + 5MP + 2MP), mang đến khả năng chụp ảnh ưu tú hơn nhiều so với các “đối thủ”.

3. Galaxy S10 Lite

Giá bán: 12,99 triệu đồng

Galaxy S10 Lite sở hữu ngoại hình giống như Galaxy Note 10 Lite nhưng không có bút S Pen, đồng thời cũng có chung dung lượng pin, kích cỡ màn hình và camera selfie. Tuy nhiên, điện thoại được tích hợp chip xử lý Snapdragon 855 mạnh mẽ hơn, cảm biến camera chính cũng lớn hơn – 48MP (cùng camera góc rộng 12MP và camera chụp cận cảnh 5MP), mang tới khả năng chụp ảnh góc rộng, ảnh chân dung và ảnh cận cảnh.

Trái lại, Galaxy S10 Lite không được trang bị đi kèm bút cảm ứng S Pen như Galaxy Note 10 Lite. Đồng thời, thiết kế cụm camera sau của máy cũng không đẹp bằng “người anh em” Lite của nó. Nhìn chung, cấu hình của chiếc smartphone này cũng có sức đua ngang với iPhone SE 2020, chỉ kém về khả năng xử lý.

4. iPhone 8 Plus

Giá bán từ: 13 triệu đồng

Có lẽ không ai nghĩ iPhone 8 Plus lại chính là "đối thủ" của iPhone SE 2020 năm nay. Chiếc iPhone này sở hữu ngoại hình giống hệt iPhone SE mới nhưng có kích cỡ màn hình lớn hơn (5,5 inch), lại có camera sau kép ( 12MP) thay vì camera sau đơn.

Tuy nhiên, xét về sức mạnh xử lý, iPhone 8 Plus (dùng chip A11 Bionic) không thể địch lại với chip A13 Bionic mà iPhone SE sở hữu. Ngoài ra, iPhone 8 Plus sẽ hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành ngắn hạn hơn so với mẫu iPhone mới.

5. Huawei P30 Pro

Giá bán : khoảng 14 triệu đồng

Giống như các sản phẩm khác trong danh sách này, Huawei P30 Pro sẽ không thể so bì về hiệu suất khi đặt ngang với iPhone SE 2020. Mặc dù là flagship năm ngoái (dùng chip Kirin 980 mạnh mẽ/ RAM 8GB/ ROM 256GB/ pin 4200 mAh), chiếc điện thoại này vẫn bị chê vì sẽ không còn cung cấp khả năng cập nhật lên hệ điều hành mới.

Nếu bỏ qua nhược điểm về phần mềm, có lẽ người dùng sẽ hoàn toàn yêu thích điện thoại của Huawei: thiết kế 4 cạnh cong, cụm 4 camera sau chụp ảnh đẹp không kém Galaxy S20, camera selfie 32MP hình “giọt nước” tinh tế. Khi so với iPhone SE mới, ngoại hình của P30 Pro nổi bật hơn rất nhiều.

