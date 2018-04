Top những smartphone "cực chất" lên kệ trong tháng Tư

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Điện thoại Smartphone Sự kiện:

Trong tháng Tư này, rất nhiều smartphone hấp dẫn đã chính thức lên kệ và được cộng đồng hưởng ứng nhiệt tình.

Oppo F7

Chiếc smartphone có màn hình 6,23 inch độ phân giải 2.280 x 1.080 pixel này đi kèm tai thỏ (notch) dùng để chứa camera selfie độ phân giải khủng đến 25 MP cùng các cảm biến quan trọng. Chiếc camera này có khẩu độ f/2.0 kết hợp phần mềm giúp tối ưu khả năng selfie, đặc biệt là sự xuất hiện của AI giúp nhận diện giới tính đối tượng để điều chỉnh phù hợp với khuôn mặt, cũng như tính năng AR Sticker ngộ nghĩnh và hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt.

Oppo F7.

Bên trong Oppo F7 sử dụng chip 8 lõi MediaTek P60 tốc độ 2 GHz, kết hợp RAM 4 hoặc 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB. Pin dung lượng 3.400 mAh nhưng không hỗ trợ sạc nhanh VOOC. Thiết bị này chạy Android 8.1 Oreo, sử dụng giao diện tùy biến sâu ColorOS 5.0.

Giá tham khảo: 7,99 triệu đồng.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối với mặt lưng phủ gốm 6 lớp ở phía sau. Máy chỉ mỏng 7,99 mm, màn hình IPS LCD 6 inch độ phân giải Full HD+ 2160 x 1080 pixel cho độ sáng lên tới 500 nits và mặt kính cường lực Corning Gorrila Glass 3. Cụm camera kép với ống kính Zeiss được làm khá nổi bật, tạo điểm nhấn ở mặt sau.

Nokia 7 Plus.

Bên trong Nokia 7 Plus trang bị chip 8 lõi Snapdragon 660, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD. Camera kép phía sau là sự kết hợp của ống kính góc rộng 12 MP khẩu độ f/1.75 và ống kính tele 13 MP khẩu độ f/2.6 cùng zoom quang 2x. Trong khi camera trước độ phân giải 16 MP có khẩu độ f/2.0 cũng sử dụng ống kính Zeiss nhưng chỉ hỗ trợ lấy nét cố định. Máy cài sẵn Android One 8.0 khi được phát hành.

Giá tham khảo: 8,99 triệu đồng.

Nokia 6 (2018)

Nokia 6 (2018) trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải 1.080p. Bên trong máy tích hợp chip Snapdragon 630 tốc độ đến 2,2 GHz, GPU Adreno 508, tùy chọn RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB hoặc RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, pin 3.000 mAh sạc qua cổng USB-C, jack cắm tai nghe 3,5 mm cùng trọng lượng 182 gram.

Nokia 6 (2018)

Phía sau điện thoại đi kèm camera 16 MP, trong khi phía trước là camera 8 MP cho nhu cầu chụp ảnh selfie. Theo HMD, điện thoại sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối với thời gian phủ anod và đánh bóng kéo dài đến 11 giờ, điều này mang đến sự tinh xảo trong sản phẩm. Bằng cách kết hợp màn hình 2.5D với kính Gorilla Glass từ Corning, thân máy có thiết kế nhỏ gọn và tinh tế hơn.

Nokia 6 (2018) chạy Android 8.0 Oreo thông qua mối quan hệ đối tác của HMD với chương trình Android One của Google, có nghĩa sản phẩm sẽ nhận được bản cập nhật trực tiếp từ Google như điện thoại Pixel và Nexus.

Giá tham khảo: 5,99 triệu đồng.

Huawei Nova 3e

Nova 3e sở hữu màn hình 5,84 inch độ phân giải Full HD+ với thiết kế tai thỏ giống iPhone X, tỷ lệ màn hình 19:9 với vùng hiển thị rộng và cho mật độ điểm ảnh lên đến 432 ppi. Máy tích hợp chip 8 lõi Kirin 659 như tiền nhiệm Nova 2i, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng thêm 256 GB qua khe cắm thẻ microSD, pin dung lượng 3.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C.

Huawei Nova 3e.

Cụm camera sau gồm cảm biến 16 MP và 2 MP cho phép quay phim đến 4K và chụp ảnh xóa phông. Trong khi camera 16 MP mặt trước hỗ trợ video call, nhận diện khuôn mặt, chế độ làm đẹp và tự động cân bằng sáng. Máy cài sẵn Android 8.0 (Oreo) với tùy biến giao diện EMUI 8 cũng như hỗ trợ 2 SIM.

Giá tham khảo: 6,99 triệu đồng.

Vivo V9

Điểm nhấn của smartphone tầm trung này là màn hình 6,3 inch thiết kế tràn viền tỷ lệ 19:9 đem lại độ phủ lên đến 90% cho mặt trước của máy, điều này giúp máy gọn như một smartphone màn hình 5,5 inch. Bên trong máy trang bị chip tầm trung Snapdragon 626, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Vivo V9 chạy hệ điều hành Android 8.1 khi được phát hành.

Vivo V9.

Máy trang bị camera kép phía sau với độ phân giải 16 MP và 5 MP, kết hợp công nghệ AI giúp nhận biết các tính huống chụp nhằm cân chỉnh tốt hơn. Camera trước có độ phân giải lên đến 24 MP, đi kèm tính năng thêm các sticker và hiệu ứng.

Giá tham khảo: 7,99 triệu đồng.

iPhone 8 Plus Red

Phiên bản đặc biệt này là sản phẩm hợp tác giữa Apple và PRODUCT (RED), một tổ chức đấu tranh chống HIV/AIDS tại châu Phi. Một lượng nhỏ số tiền bán được từ sản phẩm sẽ được dùng từ thiện.

iPhone 8 Plus Red.

Ngoài màu sắc, cấu hình phần cứng của iPhone 8 Plus Red không có gì khác biệt so với phiên bản gốc iPhone 8 Plus. Cụ thể, máy sử dụng chip 6 lõi A11 Bionic, camera kép 12 MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) ở mặt sau được cải tiến để thu nhiều ánh sáng hơn, hình ảnh sắc nét hơn và tiết kiệm điện năng hơn.

Trong đợt mở bán lần đầu tiên của iPhone 8 Plus Red, người dùng chỉ có thể mua phiên bản trang bị bộ nhớ trong 64 GB, và đây là dung lượng mà nhà phân phối chính hãng nhập về. Vẫn chưa có thông tin nào về kế hoạch dành cho phiên bản dung lượng lớn hơn.

Giá tham khảo: 22,99 triệu đồng.