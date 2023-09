Top 10 smartphone Android mạnh mẽ nhất hiện nay

Điều làm nên sự khác biệt của bảng xếp hạng quốc tế này là sự tương phản đặc biệt của nó với phiên bản được thiết kế cho thị trường Trung Quốc.Trong bảng xếp hạng mới này, 10 vị trí dẫn đầu rõ ràng được thống trị bởi smartphone có chip Qualcomm Snapdragon. Đáng chú ý, 9 vị trí dẫn đầu đều khai thác sức mạnh của Snapdragon 8 Gen 2, trong khi vị trí thứ 10 sử dụng chip Snapdragon 8+ Gen 1.

Red Magic 8 Pro+ vẫn duy trì vị trí số 1.

Đảm bảo vị trí đầu tiên chính là Red Magic 8 Pro+, mẫu smartphone ra mắt toàn cầu vào tháng 1/2023. Theo sát phía sau, Asus Phone ROG 7 giành vị trí thứ hai, trong khi Xiaomi 13 khẳng định vị trí thứ ba.

Hoàn thiện danh sách top 10 là Galaxy S23+, Xiaomi 13 Pro, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Galaxy S23, OnePlus 11 và Lenovo Legion Y70.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chuyên gia đã nhấn mạnh về cách tính điểm. Bảng xếp hạng tháng 8 dựa trên điểm chuẩn AnTuTu V10. Nhìn chung, nó mang lại điểm số cao hơn khi so sánh với AnTuTu V9. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi so sánh smartphone được thử nghiệm với các phiên bản điểm chuẩn khác nhau vì so sánh trực tiếp có thể không cung cấp bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất của thiết bị.

Bảng xếp hạng giúp người dùng dễ lựa chọn sản phẩm hơn.

Tóm lại, bảng xếp hạng quốc tế mới nhất của AnTuTu dành cho smartphone Android nhấn mạnh sự thống trị vượt trội của chip Qualcomm Snapdragon ở cấp độ hiệu suất cao hơn. Bảng xếp hạng này đóng vai trò là nguồn tài nguyên vô giá cho những người đam mê công nghệ, họ có thể tìm cách xác định những sản phẩm tốt nhất trong số những sản phẩm Android tốt nhất.