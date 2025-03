Rò rỉ hình ảnh cho thấy iPhone 17 Air mỏng cỡ nào

Mặc dù hình ảnh mà Majin Bu đăng tải không có thông số kỹ thuật cụ thể của 2 sản phẩm này, nhưng trang BGR đã nhiều lần đề cập đến kích thước dự kiến của các mẫu điện thoại mà Apple sắp ra mắt.

So sánh độ mỏng giữa iPhone 17 Pro (trái) và iPhone 17 Air.

Cụ thể, theo những hình ảnh rò rỉ, iPhone 17 Air có vẻ mỏng hơn nhiều so với iPhone 17 Pro. Đáng chú ý, các tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro Max có thể dày hơn một chút so với mẫu Pro, do Apple dự định cải thiện thời lượng pin. Các báo cáo gần đây cho biết iPhone 17 Air sẽ có độ dày từ 5,5mm đến 6mm, với độ dày tối đa lên tới 9,5mm nếu tính cả cụm camera. Thông tin này cũng được xác nhận bởi chuyên gia phân tích Jeff Pu, người đã báo cáo rằng iPhone 17 Air sẽ có độ dày tương tự.

Ngoài ra, theo ghi chú của Jeff Pu, iPhone 17 Air sẽ sở hữu màn hình 6,6 inch, chip A19 và RAM 8 GB giúp thiết bị này sẵn sàng cho các tính năng của Apple Intelligence. Đối với camera, iPhone 17 Air sẽ được trang bị camera trước 24 MP và camera sau đơn 48 MP với ống kính 7P, kết hợp với công nghệ Face ID, vỏ titan, modem C1 5G do chính Apple phát triển và khả năng sạc lên tới 35W.

iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là một trong những bản cập nhật iPhone đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua. Sau khi ra mắt iPhone 16 không mấy ấn tượng, Apple đang nỗ lực thiết kế lại dòng sản phẩm iPhone và cải thiện bộ xử lý, đồng thời nâng cao trải nghiệm Apple Intelligence. Tuy nhiên, công ty hiện đang đối mặt với sự chậm trễ lớn trong việc triển khai một trong những tính năng quan trọng nhất của mình, Siri được cá nhân hóa.

Để sẵn sàng chuẩn bị cho sự thay đổi lớn, Apple được cho là sẽ mang đến một thiết kế lại hoàn toàn mới của iOS 19 sau 12 năm, kể từ iOS 7.