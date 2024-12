Realme 14 Pro sắp ra mắt với thiết kế mặt lưng có thể đổi màu độc đáo

Theo Gizmochina, Realme vừa chính thức công bố dòng sản phẩm Realme 14 Pro, một trong những mẫu điện thoại thông minh tầm trung được mong đợi nhất, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2025. Dòng điện thoại này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng tiên tiến, đáng chú ý là mặt lưng có thể đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, giúp sản phẩm trở nên nổi bật trong phân khúc.

Realme 14 Pro Plus có mặt lưng đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh.

Dòng Realme 14 Pro sẽ bao gồm hai mẫu: Realme 14 Pro và Realme 14 Pro Plus. Điểm nhấn của sản phẩm là mặt sau của mẫu 14 Pro Plus có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ dưới 16 độ C. Khác với tính năng đổi màu với tia UV trên Realme 9 Pro Plus, công nghệ mới này được phát triển với sự kết hợp cùng nhà thiết kế danh tiếng Valeur Designers của Đan Mạch.

Mặt lưng của điện thoại sẽ chuyển từ màu trắng ngọc trai sang màu xanh sáng, sử dụng bột ngọc trai vỏ sò thật và các viên nang siêu nhỏ chứa sắc tố đặc biệt. Mỗi thiết bị sẽ có hoa văn độc đáo nhờ vào sự khác biệt trong cách pha trộn bột ngọc trai.

Tuy nhiên, tính năng đổi màu này có một hạn chế: tiếp xúc lâu dài với ánh sáng mặt trời có thể làm giảm hiệu quả theo thời gian, mặc dù hiệu ứng này có thể kéo dài tới 12 tháng nếu sử dụng bình thường.

Mặt lưng của Realme 14 Pro Plus sẽ đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ dưới 16 độ C.

Ngoài tính năng đổi màu mặt lưng độc đáo, Realme 14 Pro Plus được trang bị màn hình cong bốn cạnh không viền, mang đến trải nghiệm hình ảnh đắm chìm. Mô-đun camera tròn ở mặt sau, với ba đèn flash LED mang nhãn hiệu "MagicGlow", được thiết kế để cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Điện thoại cũng có khả năng chống nước với chứng nhận IP68 và IP69, cho phép chụp ảnh dưới nước bằng cách sử dụng nút âm lượng làm phím chụp

Bên trong, Realme 14 Pro Plus được trang bị chipset Snapdragon 7s Gen 3 mới nhất, được xây dựng trên quy trình 4nm của TSMC. Chipset này mang lại hiệu suất GPU tăng 40% và hiệu suất CPU tăng 20% so với thế hệ trước, cùng với khả năng AI được cải thiện 30% và hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Mẫu điện thoại dự kiến sẽ có màn hình cong bốn cạnh 1,5K với viền siêu mỏng 1,6mm. Thiết lập camera bao gồm cấu hình 50 MP + 8 MP + 50 MP, trong đó một trong những ống kính 50 MP là cảm biến tele tiềm vọng Sony IMX 882 hỗ trợ zoom 3x.

Mặt trước của Realme 14 Pro Plus.

Realme được đồn đoán sẽ trang bị cho Realme 14 Pro sạc nhanh 80W và có thể sử dụng pin silicon-carbon với dung lượng 6.000 mAh trở lên. Mặc dù giá chính thức vẫn chưa được công bố, mẫu Realme 14 Pro Plus dự kiến sẽ có giá khởi điểm khoảng 6 triệu IDR tại Indonesia (khoảng 9,4 triệu VNĐ), tương tự như người tiền nhiệm của nó.

Dòng sản phẩm Realme 14 Pro hứa hẹn sẽ mang đến sự kết hợp giữa tính năng cải tiến và cao cấp, thiết lập chuẩn mực mới cho điện thoại thông minh tầm trung.