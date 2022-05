Ra mắt OnePlus Ace Racing, giá từ 6,9 triệu đồng

Một chiếc điện thoại chơi game vừa túi tiền đã được công bố - OnePlus Ace Racing mới. Đây là phiên bản “anh em” của OnePlus Ace, cùng tích hợp Dimensity 8100-Max - chip 5nm hiệu quả, tương đương với hiệu suất của chip Snapdragon 888 trên nhiều flagship 2021.

OnePlus Ace Racing Edition.

Phiên bản OnePlus Ace có giá 2.500 Nhân dân tệ (tương đương 8,56 triệu đồng) cho tuỳ chọn RAM 8/ ROM 128GB. Trong khi đó, giá khởi điểm của One Plus Ace Racing là 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 300 USD - 6,93 triệu đồng), rẻ hơn 20%.

Màn hình siêu mượt mà.

Tuy nhiên, chiếc One Plus Ace Racing chỉ có màn hình LCD 6,59 inch nhỏ hơn, vẫn cung cấp tốc độ làm mới tối đa 120Hz (có sáu chế độ: 30/48/50/60/90/120 Hz). Tốc độ lấy mẫu cảm ứng thấp hơn - 240Hz (so với 720Hz trên bản tiêu chuẩn).

Chip khoẻ.

Màn hình vẫn cung cấp độ phủ 100% của gam màu DCI-P3, có độ sáng cao nhất 600 nit, tích hợp công nghệ HyperBoost, giúp giữ cho các trò chơi chạy ở tốc độ khung hình không đổi.

Pin của máy có dung lượng 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 67W, có thể sạc từ 0 - 80% trong 29 phút, hệ thống có thể 80W sạc đầy trong 32 phút.

Cụm 4 camera sau.

Thiết lập camera sau của chiếc điện thoại chơi game này gồm: camera chính 64MP, camera góc siêu rộng 8MP (119 °), camera chụp cận. Camera selfie sử dụng cảm biến 16MP. Ngoài ra, khả năng quay video của phiên bản Racing đạt chất lượng 4K ở tốc độ 30 khung hình/ giây.

Máy có pin 5000 mAh.

Điện thoại vẫn có giắc cắm tai nghe 3,5 mm, hỗ trợ âm thanh Bluetooth chất lượng cao (aptX HD, LDAC, LHDC). Thêm vào đó, OnePlus còn bổ sung cho sản phẩm của mình loa âm thanh nổi hỗ trợ Dirac Audio.

Sự kết hợp giữa OnePlus và Razer và tạo ra giao diện của bàn phím Razer BlackWidow và Mercury. Phản hồi xúc giác cũng có khả năng mô phỏng các lần nhấn phím, được thực hiện bằng động cơ tuyến tính trục X.

Hệ thống phản hồi xúc giác đem lại cảm giác "chất" hơn khi chơi game.

Phiên bản OnePlus Ace Racing đã cho phép đặt hàng trước tại Trung Quốc thông qua cửa hàng OppoShop.cn.

OnePlus Ace Racing Edition màu Xám.

Phiên bản RAM 8/ ROM 256GB có giá 2.200 Nhân dân tệ (khoảng 7,53 triệu đồng) và bản RAM 12/ ROM 256GB với giá 2.400 Nhân dân tệ (khoảng 8,22 triệu đồng). OnePlus Ace Racing có 2 tuỳ chọn màu: Xám và Xanh lam và hiện vẫn chưa rõ có được cung cấp trên toàn cầu hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/ra-mat-oneplus-ace-racing-gia-tu-69-trieu-dong-50202219575921802.htm